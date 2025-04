Hypercharge: Unboxed marschiert im Mai auf die PlayStation

Wer früher mit Actionfiguren Krieg gespielt hat, darf sich jetzt auf die ultimative Rückkehr in die Kindheit freuen – nur besser, bunter und mit dickerem Arsenal. Hypercharge: Unboxed, der schräge Indie-Shooter vom britischen Entwicklerstudio Digital Cybercherries, erscheint am 30. Mai endlich für PlayStation 5 und PlayStation 4. Und das Beste: Crossplay mit PC und Xbox ist direkt zum Start dabei. Switch-Fans müssen sich noch ein wenig gedulden.

Von der Spielzeugkiste aufs Schlachtfeld – ein Shooter wie kein anderer

Inspiriert von Kultfilmen wie Toy Story und Small Soldiers, verwandelt Hypercharge vertraute Kinderzimmer, Baumärkte und Badezimmer in explosive Schlachtfelder. Statt echter Soldaten übernehmen hier Spielzeuge die Hauptrolle – bewaffnet bis an die Zähne und mit einer Mission: den Hypercore verteidigen und Major Evil das Leben zur Plastik-Hölle machen.

Ob im Solo-Modus, im 4-Spieler-Koop oder im altmodischen Splitscreen – das Spiel lässt dir die Wahl, wie du dich ins Chaos stürzt. Die voll vertonte Kampagne bietet überraschend viel Story für ein Spiel, in dem man mit Actionfiguren auf andere Actionfiguren ballert. Und wer keine Freunde zur Hand hat (digital wie real), kann einfach Bots in den Kampf schicken. Allein, aber nie einsam.

Doch Hypercharge lebt nicht nur vom Koop-Geplänkel: Für Wettkampffans gibt’s eine Auswahl an PvP-Modi, in denen du zeigen kannst, was dein Plastik auf dem Kasten hat. Kurze, intensive Matches liefern Adrenalin pur – und sorgen garantiert für die eine oder andere kaputte Freundschaft, wenn der eigene Kumpel zur Killermarionette mutiert.

Koop, Chaos und Kindheitserinnerungen – Hypercharge für alle Fälle

Entwickler Joe Henson von Digital Cybercherries zeigt sich stolz: „Schon auf Xbox war das Spiel ein Überraschungshit. Über 100.000 Verkäufe im ersten Monat – ganz ohne Publisher oder Game Pass. Und die PlayStation-Community hat uns geradezu bombardiert mit der Frage: Wann kommt ihr endlich zu uns?“ Die Antwort: Bald.

Ob Nostalgiker, Koop-Fanatiker oder einfach Fans von schrägem Spielzeug-Shooter-Wahnsinn – Hypercharge: Unboxed dürfte auf PlayStation genau den Nerv treffen. Und mal ehrlich: Wer hat nicht schon mal davon geträumt, mit einer Actionfigur die Welt zu retten?