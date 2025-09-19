Hyperfunk: Team Reptile kündigt neues Trick- und Graffiti-Game an

Nach dem Erfolg von Bomb Rush Cyberfunk bleibt Team Reptile seiner Linie treu, und geht doch einen Schritt weiter. Mit Hyperfunk wollen die Entwickler ein noch wilderes Zusammenspiel aus Tricks, Graffiti und Online-Crews schaffen. Details zum Release gibt es bisher nicht, angekündigt ist das Spiel aber für PC via Steam und nicht näher spezifizierte Konsolen.

Worum es in Hyperfunk geht

Die Spielidee ist so schräg wie spannend: Ihr schließt euch Crews an, beansprucht Stadtteile und tretet in sogenannten „Style Wars“ gegeneinander an. Wer seine Gegner beim Sprayen übertrumpft, erobert ganze Gebiete – Polizei inklusive. Dabei geht es nicht nur ums Graffiti: Mit Skates, BMX oder Skateboard führt ihr Tricks aus, die eurem Boostpack Energie geben. Je höher die Kombo, desto schneller rast ihr durch die Straßen.

Spannend wirkt auch das soziale Element. Online könnt ihr andere Spieler zufällig treffen oder gezielt mit Freunden abhängen, Musikstücke sammeln und neue Bewegungsstile freischalten. Graffiti gibt es in vier Stufen – von einfachen Tags bis hin zu riesigen Blockbusters –, die sich strategisch übermalen lassen.

Einschätzung: Frisches Konzept oder Nischenexperiment?

Mit Hyperfunk scheint Team Reptile die nächste Evolution ihrer urbanen Game-Identität anzustreben. Für Fans von Jet Set Radio-ähnlicher Ästhetik klingt das wie ein logischer nächster Schritt. Fraglich ist jedoch, ob das Konzept mit Online-Treffpunkten und Crew-Schlachten langfristig genug Spieler binden kann, um wirklich zu funktionieren.

Was meint ihr: Könnte Hyperfunk mehr sein als ein Geheimtipp oder bleibt es eine Spielwiese für eingefleischte Style-Fans?