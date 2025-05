I am Ripper – Düsterer Thriller im verfallenden Großbritannien der 80er angekündigt

Die Macher hinter Ether One, The Occupation und Dahlia View melden sich zurück – mit einem Spiel, das sich tief in die Schattenseiten der britischen Gesellschaft gräbt: I am Ripper. White Paper Games wagt sich damit erneut in die düstere Welt der moralischen Grauzonen und psychologischen Abgründe – diesmal als forensischer Ermittler im wirtschaftlich zerrütteten Nordwesten Englands im Jahr 1988.

Entscheidungen mit echtem Gewicht

Im Zentrum steht eine Mordserie, die durch forensische Beweise zusammenhängt. Mehrere Opfer, ein Täter – aber wer? Und was noch viel schwerer wiegt: Welche Wahrheit sind Sie bereit zu akzeptieren, wenn jede Entscheidung Leben verändert?

Wie schon in ihren früheren Werken setzen White Paper Games nicht auf plumpe Action, sondern auf dichte Atmosphäre, nichtlineares Erzählen und Konsequenz-basiertes Gameplay. Der Spieler wird – oder besser: muss – Entscheidungen treffen, ohne die Folgen im Voraus zu kennen. Macht, Moral und Mitgefühl sind keine klaren Konstanten, sondern bewegliche Größen, mit denen Sie ringen müssen. „Der Ripper wird schreckliche Umstände schaffen“, so das Studio – und meint damit keine Jump-Scares, sondern echte Dilemmata.

Ein Spiel gegen die Zeit – und gegen sich selbst

Taktile Spielmechaniken, wie etwa die präzise demonstrierte Stitch-Cutting-Sequenz im Trailer, sollen die Immersion weiter steigern. Dabei bleibt das Studio seiner Philosophie treu: Die Spieler sollen nicht geleitet, sondern herausgefordert werden. Das Spiel ist kein Krimi im klassischen Sinn, kein Horror mit Schockmomenten – sondern ein Thriller, der Puzzle-Elemente, forensische Logik und tiefe Charakterporträts miteinander verwebt.

Die Wahl des Settings ist dabei alles andere als Zufall: Großbritannien der 80er – geprägt von wirtschaftlichem Niedergang, sozialem Zerfall und politischem Misstrauen – ist der perfekte Nährboden für eine Geschichte, in der jeder schuldig sein kann. White Paper Games möchte damit ein Genre füllen, das in Spielen erstaunlich unterrepräsentiert ist: den narrativen Thriller.

Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist klar: I am Ripper verspricht kein bequemes Abenteuer, sondern eine aufreibende moralische Reise. Eine Reise, bei der nicht nur der Mörder entlarvt wird – sondern vielleicht auch der Spieler selbst.