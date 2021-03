I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar erscheint für PlayStation VR

Schell Games bringt ihren Escape-Room Titel I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar auch auf Sonys PlayStation VR-Headset, mit brandneuen Level und noch kniffligeren Rätseln.

I Expect You To Die 2: The Spy and The Liarspielt nach den Ereignissen von I Expect You To Die und entführt euch wieder in die mitreißende Welt der Spionage und verdeckten Ermittlungen. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat die Agency euch damit beauftragt, verdeckt zu ermitteln und die neuen Weltherrschaftspläne der Organisation Zoraxis zu durchkreuzen.

Schließlich habt ihr Zor schon einmal Einhalt geboten und die Death Engine überlebt! Jetzt müsst ihr als Superspion noch eine Schippe drauflegen. Nutzt eure telekinetischen Fähigkeiten in völlig neuen Umgebungen. Bringt Licht in den diabolischen Plan und erfahrt noch mehr über Zoraxis. Bringt euer Leben zum Wohle aller in Gefahr. Denn vergesst nicht: Wir erwarten, dass ihr sterbt.

„Wir freuen uns, mit dem Sequel auf PlayStation VR zurückzukehren“, so Project Director Charlie Amis. „Diese Entscheidung ist uns wirklich leicht gefallen. Unsere PS VR-Agents sind ein integraler Bestandteil unserer Community und wir können es kaum abwarten, bis Neueinsteiger und Veteranen die Chance bekommen, die neuen Wendungen, Gefahren und Rätsel in IEYTD2 zu entdecken.“

Weitere Infos zu I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar folgen in den kommenden Wochen.