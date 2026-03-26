Icarus landet auf PS5 und Xbox: Survival-Herausforderung inklusive New Frontiers-Expansion

Dean Halls Alien-Survival „Icarus“ ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und bringt direkt zum Konsolenstart die umfangreiche „New Frontiers“-Erweiterung mit. Das bedeutet für Konsolenspieler ein massiv vergrößertes Jagdrevier von 128 km2 und den direkten Zugriff auf die gefährliche Prometheus-Region.

„Icarus“ lässt die Spieler ab heute als Prospektoren auf einem gescheiterten Terraforming-Projekt landen, um wertvolle Exoten-Ressourcen zu bergen. Der Release durch GRIP Studios umfasst neben dem Basisspiel auch direkt die erste große Erweiterung, was den Content-Umfang im Vergleich zum ursprünglichen PC-Launch deutlich nach oben schraubt.

Das steckt im Paket

Der Fokus der Console Edition liegt klar auf dem Koop-Erlebnis für bis zu vier Spieler. Dass die „New Frontiers“-Expansion direkt integriert ist, ist ein kluger Schachzug: Das verdoppelt nicht nur die Spielwelt, sondern führt mit der Prometheus-Region auch eine Story-Kampagne rund um eine Konzernverschwörung ein.

Besonders interessant für die Langzeitmotivation ist das Progressionssystem. Ihr startet mit einfachsten Werkzeugen und müsst euch zu Hightech-Ausrüstung hocharbeiten. Der Clou bleibt die persistente Entwicklung: Die im Orbit mit „Exotics“ gekaufte Ausrüstung bleibt euch erhalten, während ihr auf der Oberfläche jedes Mal bei Null anfangt, was den typischen Session-basierten Gameplay-Loop von „Icarus“ definiert.

Survival-Härtegrad und Technik-Check

„Icarus“ ist bekannt für sein gnadenloses Wetter und die aggressive Fauna. Die Konsolen-Version muss hier vor allem beim Ressourcen-Management und dem Bau-System punkten. Wer die Wahl hat, sollte genau hinschauen:

Standard Edition (39,99 USD): Enthält das Hauptspiel und New Frontiers.

Enthält das Hauptspiel und New Frontiers. Ultimate Edition (139,99 USD): Packt zusätzlich die Styx-Expansion (23 Missionen), diverse Cosmetic-Packs und sechs zusätzliche Außenposten obendrauf.

Die Entscheidung, Styx in der Standard-Version auszuklammern, ist zwar schade, aber mit den sechs Biomen aus New Frontiers haben Neueinsteiger ohnehin erst einmal genug zu tun. Das Gunplay und die Fortbewegung auf Mounts müssen sich jetzt am Controller beweisen – gerade in den hektischen Momenten, wenn ein Sturm aufzieht und die Sauerstoffvorräte knapp werden.

Solider Port mit viel Fleisch am Knochen

„Icarus“ ist kein kleiner Indie-Drop, sondern ein vollwertiges Survival-Paket. Durch die Einbindung von New Frontiers umgehen die Entwickler das Problem vieler Portierungen, die zum Start zu wenig Content bieten. Die Lernkurve ist steil und das Spiel verzeiht wenig, aber für Fans von Titeln wie „DayZ“ oder „Ark“ bietet Icarus eine technisch sauberere und atmosphärisch dichtere Alternative im Sci-Fi-Setting. Es bleibt abzuwarten, wie stabil die Performance in den dichten Wäldern von Prometheus auf den Konsolen tatsächlich bleibt.

Wie wichtig ist euch bei Survival-Spielen eine übergreifende Story wie die Verschwörungs-Missionsreihe in Icarus, oder zählt für euch nur das pure Überleben?