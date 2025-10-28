Video

ID@Xbox Showcase mit IGN ab 18 Uhr hier im Livestream

Am 18 Uhr startet das neue ID@Xbox Showcase mit IGN – mit Indie-Neuheiten, Gameplay-Updates und frischen Game Pass-Ankündigungen.

Ab 18 Uhr am heutigen Dienstag lädt Xbox zum nächsten ID@Xbox Showcase, erneut in Kooperation mit IGN. In kommendem Livestream werden auf neue Indie-Titel und Updates präsentiert. Bestätigt sind Studios wie Don’t Nod, Thunder Lotus, Serenity Forge, Raw Fury, poncle und Wired Digital.

Das ID@Xbox-Programm bleibt eine starke Plattform für kreative Entwickler, die mit Mut und neuen Ideen überzeugen. Nach Highlights wie Lost Records: Bloom & Rage im letzten Jahr dürfen sich Fans erneut auf spannende Enthüllungen freuen – möglicherweise auch mit neuen Game Pass-Ankündigungen.

Don’t Nod selbst streut bereits erste Teaser, die möglicherweise mit Lost Records: Bloom & Rage zu tun haben. Alle Neuigkeiten vom Showcase gibt es dann hier bei uns.

