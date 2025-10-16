ID@Xbox Showcase mit IGN angekündigt – neue Indie-Highlights in Kürze

Xbox stellt wieder die Indie-Bühne ins Rampenlicht: Am 28. Oktober 2025 findet ein neues ID@Xbox-Showcase statt, erneut in Zusammenarbeit mit IGN. Los geht’s um 19 Uhr deutscher Zeit, live auf IGN.com sowie über die bekannten Social-Kanäle wie YouTube, Twitch und Facebook. Wie gewohnt soll die Show neue Titel vorstellen und frische Einblicke in bereits angekündigte Projekte bieten.

Die teilnehmenden Studios lesen sich wie ein kleines „Who’s Who“ der Indie-Szene: Don’t Nod, Thunder Lotus, Serenity Forge, PlaySide, Hooded Horse, Thunderful, Skybound, Pathea, poncle, Raw Fury und Wired Digital sind bestätigt, und das ist nur ein Teil der Liste.

ID@Xbox: Bühne für frische Ideen

Seit Jahren bietet das ID@Xbox-Programm unabhängigen Entwicklern eine Plattform, ihre Projekte einem größeren Publikum vorzustellen. Und gerade diese Mischung aus Mut, Kreativität und Experimentierfreude macht die Showcases oft spannender als die großen Blockbuster-Events.

Beim letzten gemeinsamen Auftritt mit IGN im Frühjahr 2024 sorgten Spiele wie Lost Records: Bloom & Rage für Gesprächsstoff – Titel, die nicht auf Effekthascherei, sondern auf starke Konzepte und originelles Storytelling setzen. Wer auf neue Ideen und unkonventionelle Erzählweisen steht, dürfte also auch diesmal wieder auf seine Kosten kommen.

Was dürfen Spieler erwarten?

Natürlich bleibt abzuwarten, welche Titel diesmal Premiere feiern. Doch der Zeitpunkt ist interessant: Viele Indies, die 2023 und 2024 angekündigt wurden, stehen kurz vor Release oder einem größeren Update. Xbox könnte also mit einer Mischung aus neuen Projekten und frischen Gameplay-Einblicken punkten – gerade für Game Pass-Abonnenten, die regelmäßig neue Perlen entdecken wollen.

Indie-Fans sollten sich den 28. Oktober also vormerken. Vielleicht überrascht das ID@Xbox-Showcase diesmal ja mit einem Titel, über den in einem Jahr alle sprechen.

Das ID@Xbox-Showcase ist mehr als nur eine Pflichtveranstaltung, es ist ein Versprechen, dass kreative Spiele immer ihren Platz finden. Und wer weiß: Vielleicht versteckt sich unter den Ankündigungen wieder ein Geheimtipp, der uns alle überrascht.