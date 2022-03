Ikonei Island: An Earthlock Adventure angekündigt

Entwickler Snowcastle Games stellt sein neues Adventure Ikonei Island: An Earthlock Adventure vor, das insbesondere durch seinen malerischen Grafik-Look auffällt. Ein erster Trailer präsentiert dabei die wunderschöne Insel, die Mysterien und den Spaß, den man hier haben kann.

Ikonei Island bezieht Inspirationen von Titeln wie Animal Crossing und Stardew Valley, nutzt aber eine einzigartige Herangehensweise an das Genre. Ressourcensammlungs- und Handwerkssysteme werden hier mit den einzigartigen Talenten der Tierwelt auf der Insel kombiniert, um aufregende Dinge zu erschaffen.

Dazu baut man auf dem Erfolg der Earthlock-RPGs auf und bringt die reichhaltige Weltenerschaffung und die magische Umgebung auf ein neues Territorium. Das Spiel spielt auf einer einsamen Insel und fordert die Spieler auf, die vielfältige und faszinierende Landschaft zu erkunden, während sie Ressourcen für das Handwerk sammeln und sich mit Wildtieren anfreunden, um ihre einzigartigen Fähigkeiten einzusetzen und in neue Gebiete der Insel vorzudringen.

Spieler werden alte Ruinen einer vergangenen Zivilisation entdecken, sich mit schatzhungrigen Piraten auseinandersetzen und eine Vielzahl verschiedener Biome freischalten, die von eisigen Bergen und ausgedörrten Wüsten bis hin zu dichten Dschungeln und feuchten Sümpfen reichen, während sie die Geheimnisse der Insel aufdecken.

„Wir freuen uns sehr, endlich den nächsten Schritt in der Earthlock-Franchise mit den Spielern teilen zu können“, sagte Bendik Stang, Game Director und Mitbegründer von Snowcastle Games. „Mit Ikonei Island: An Earthlock Adventure wollen wir die reichhaltige Welt, die wir für Earthlock gebaut haben, nutzen, um den Spielern ein brandneues Erlebnis zu bieten, unterstützt durch detaillierte Handwerks- und Anpassungsmechaniken. Wir können es kaum erwarten, euch mehr über unsere Pläne für das Spiel zu erzählen, während wir an einer vollständigen Veröffentlichung für PC und Konsole arbeiten, aber vorerst hoffe ich, dass euch der Ankündigungstrailer des Spiels gefällt!“