„Wir freuen uns sehr, endlich den nächsten Schritt in der Earthlock-Franchise mit den Spielern teilen zu können“, sagte Bendik Stang, Game Director und Mitbegründer von Snowcastle Games. „Mit Ikonei Island: An Earthlock Adventure wollen wir die reichhaltige Welt, die wir für Earthlock gebaut haben, nutzen, um den Spielern ein brandneues Erlebnis zu bieten, unterstützt durch detaillierte Handwerks- und Anpassungsmechaniken.„

Zusammen erkundet man hier die wunderschöne Insel, verbindet sich mit magischen Kreaturen und nutzen deren Fähigkeiten, um verborgene Geheimnisse aufzudecken, Gegenstände zu sammeln, gegen Piraten zu kämpfen oder sich ein Zuhause zu bauen. Ikonei Island erinnert dabei an Klassiker wie Stardew Valley, Animal Crossing und My Time at Portia, bringt jedoch eine eigene erzählerische Tiefe mit, da es die bezaubernden Themen aufgreift, die ursprünglich in Snowcastles Earthlock behandelt wurden.

Snowcastle Games hat den finalen Release von Ikonei Island: An Earthlock Adventure für den 09. November bestätigt. Das Exploration-Adventure erscheint für PS5, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und den PC.

