ILL: Verstörender Horror-Shooter mit Film-DNA erscheint für PS5

Mit „ILL“ kündigt sich ein neuer Vertreter des Survival-Horrors an, der auf Realismus, brutale Inszenierung und ein stark filmisch geprägtes Storytelling setzt. Das Spiel erscheint für die PS5 und verspricht eine intensive Spielerfahrung, bei der nicht Schockeffekte, sondern das konstante Gefühl der Bedrohung im Vordergrund stehen.

Horror-Erfahrung aus der Filmwelt

Die Entwickler hinter „ILL“ sind keine Unbekannten im Horror-Kosmos – allerdings stammen ihre bisherigen Arbeiten größtenteils aus der Film- und Serienwelt. Beteiligt waren sie u. a. an Produktionen wie Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond und der kommenden Serie It: Welcome to Derry. Nun verfolgt das Team ein ambitioniertes Ziel: ein Spiel zu erschaffen, das nicht nur schockt, sondern sich nachhaltig in den Köpfen der Spieler festsetzt.

Zentraler Schauplatz ist eine verlassene Forschungsanlage, in der eine mysteriöse Bedrohung freigesetzt wurde. Der Spieler kämpft ums nackte Überleben – im Zentrum steht dabei nicht bloß Action, sondern das permanente Ausgeliefertsein in einer feindlichen Welt. Laut Entwickler soll jeder Spielmoment spürbar sein, jede Entscheidung Gewicht haben.

Blut, Knochen, Entscheidungen

Was „ILL“ vom Durchschnitt abheben könnte, ist der konsequente Realismusansatz: Verstümmelungen werden grafisch detailliert umgesetzt, das Verhalten der Gegner orientiert sich an ihrer Umwelt und den Spieleraktionen. Hinzu kommt ein binauraler Sound, der besonders mit Kopfhörern für Gänsehaut sorgen soll.

Auch das Gameplay verzichtet auf simple Ballerei: Waffen müssen gepflegt, angepasst und richtig eingesetzt werden. Ein durchdachtes Inventarmanagement kann entscheidend sein, besonders wenn improvisierte Items zwischen Leben und Tod stehen.

Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Physik: Objekte reagieren glaubhaft, Rätsel sollen sich in die Umgebung einfügen, statt aufgesetzt zu wirken. Wie gut das in der Praxis funktioniert, bleibt abzuwarten – bislang gibt es nur Trailer und Entwicklerstatements, echtes Gameplay-Material ist rar.

ILL will kein Mainstream-Horror sein, sondern ein Spiel, das physisch wie psychisch herausfordert. Ob das gelingt, hängt davon ab, ob das Studio die Balance zwischen Anspruch, Technik und Atmosphäre halten kann. Mehr Infos zum Release-Termin und Gameplay sollen in den kommenden Monaten folgen.