Im Dead Space Remake wird man brandneue Charaktere treffen

„Richtig, wir wollten, dass es besser in die allgemeine Geschichte und Überlieferung des Dead-Space-Universums passt, die sich nach dem ersten entwickelt hat. Zum Beispiel hat Isaac hier eine Stimme, genau wie in Dead Space 2 und Dead Space 3. Und einige Charaktere, die etwas zweitrangiger waren und nur in Audioprotokollen auftauchten, wie Dr. Cross – ihnen haben wir echte Screen-Time gegeben. Wir wollten auch einigen Charaktere aus der Besetzung, wie Nicole, etwas mehr Hintergrund und Aussagekraft verleihen. Also erstellen wir eine ganze Reihe von narrativen Nebenquests, die es einem ermöglichen, zum Beispiel zu sehen, was mit Nicole während des Ausbruchs passiert ist.“

