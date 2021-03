Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm jetzt erhältlich

Ubisoft erinnert noch einmal an den heutigen Release des zweiten DLC Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm, der ab sofort auf allen Plattformen erhältlich ist.

In Myths of the Eastern Realm schlüpft man in die Rolle von Ku, ein neues Gesicht, der ein brandneues Areal besucht, basierend auf der fernöstlichen Mythologie. Der tapfere Held muss der Göttin Nuwa helfen, um das Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde wiederherzustellen. Trefft dazu auf legendäre chinesische Gottheiten, kämpft gegen exotische Monster und fordert euch mit einzigartigen Puzzlemechaniken heraus, um die Menschheit zu retten.

„Unter der Leitung des Ubisoft Studios in Chengdu bietet diese aufregende neue offene Welt den Spielenden eine bereichernde Erfahrung, die sich zwischen Himmel und Erde abspielt. Die Welt bleibt ihren kulturellen Ursprüngen treu und zeigt einen chinesischen Architekturstil mit hohen, gezackten Gipfeln, die in traditionellen chinesischen Schriftrollen und Kunstwerken zu finden sind,“ kommentiert Ubisoft hierzu.

Dazu gehören neue Gameplay-Elemente wie Morph-Würfel, Wolken, Bambus, Windregler und Luftringe, ebenso neue Fähigkeiten wie Nüwas Gewandtheit, die Klingen von Huang Di oder die Axt von Yan Di.

Neue Quest zur Einstimmung

Der DLC umfasst außerdem eine neue Questreihe namens We Are Not Alone, die im Hauptspiel verfügbar sein wird. Mit dieser erhält man einen kleinen Vorgeschmack auf den vollständigen DLC.

Die neue Quest erscheint am südlichen Ende des Tals des ewigen Frühlings und bietet eine Herausforderung für Stamina-Tests in den Wolken mit einem tollen Preis für Spieler, die sie abschließen. Wie bei der Quest im ersten DLC von Immortals Fenyx Rising ist das Spielen oder Abschließen von We Are Not Alone nicht erforderlich, um in diesen neuen DLC einzusteigen.

Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm ist wie üblich im Season Pass enthalten. Eindrücke aus dem DLC gibt es im nachfolgenden Release-Trailer.