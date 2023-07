Immortals of Aveum – Cinematic von der SDCC

EA und das Entwicklerstudio Ascendant Studios zeigen von der SDCC das Cinematic-Intro zu Immortals of Aveum, das den Namen Securing the Binding Stone trägt. Darin diskutieren Jak und sein Team über den Besitz des Binding Stone.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam von Immortals of Aveum den neuen Blogbeitrag „How Aveum was made“ veröffentlicht, in dem Branchenveteran Michael Kirkbride – bekannt durch The Elder Scrolls: Morrorwind und The Walking Dead – darüber spricht, wie er seine fast 30-jährige Erfahrung nutzt, um das erzählerische Fundament von Immortals of Aveum zum Leben zu erwecken, und wie er die Welt von Aveum, ihre Charaktere, Königreiche und Dialoge erschaffen hat.

Dabei geht es auch um die Emotionen der Charaktere und wie diese den Konflikt gestalten.

„Indem die Charaktere den Krieg immer ernst nehmen. Auch wenn Jak und seine Freunde witzige Leute sind, sind der Krieg und alles, was dabei auf dem Spiel steht, für sie ernst. Sie alle sind große Persönlichkeiten, die sich in den Schützengräben gegenseitig zum Lachen bringen, um bei Laune zu bleiben.“

In der Videosequenz von Zendaras Begegnung stellt Devyn Jak die furchtlose Zendara vor, die gleich zu erkennen gibt, dass sie Jak nicht ausstehen kann. Dies ist das erste Mal, dass wir die großen Persönlichkeiten unserer Charaktere interagieren und aufeinanderprallen sehen, während sie sich gemeinsam auf die Reise begeben, um Sandrakk aufzuhalten und den Ewigen Krieg zu beenden.

Immortals of Aveum erscheint nach der kürzlichen Verschiebung am 22. August 2023.