Immortals of Aveum erhält bislang größtes Update mit New Game+

Die New Game+ Option erlaubt es schließlich, dass man Immortals of Aveum mit den meisten seiner Fähigkeiten und Zauber noch einmal starten kann und die Möglichkeit bekommt, seine Ausrüstung weiter zu verbessern und sich aktualisierten Kämpfen zu stellen.

Jak muss Aveum von diesen Shatterfanes befreien und allen böswilligen Kräften Einhalt gebieten, die dem Pfad in einem neuen Bosskampf die Macht entziehen. Die Shatterfanes werden automatisch verfügbar sein, sobald man Glaivegate erreicht, was einem die Chance gibt, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen.

Der etwas gescheiterte Magic-Shooter Immortals of Aveum bekommt sein bisher größtes Update spendiert. Damit ist unter anderem die New Game+ Option verfügbar, aber auch neue Inhalte.

What do you think?