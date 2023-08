Immortals of Aveum hat den Gold-Status erreicht

Immortals of Aveum spielt in einem originellen Fantasy-Universum voller Magie, Konflikte und am Rande des Abgrunds. Die Spieler erleben ein visuelles, cineastisches und storybasiertes Spiel durch die Augen von Jak, der sich einem Elite-Orden von Kampfmagiern anschließt.

Das jüngste Feedback zum Spiel beweist uns, was wir bereits gespürt haben: dass Immortals of Aveum etwas Besonderes ist. Um unsere vollständige Vision zu verwirklichen, werden wir uns ein paar zusätzliche Wochen Zeit nehmen und den neuen Starttermin auf Dienstag, den 22. August, festlegen. Dies gibt uns Zeit, das Spiel weiter zu verfeinern, die Optimierung aller Plattformen abzuschließen und einen starken Start zu liefern.“

Erst kürzlich wurde Immortals of Aveum noch verschoben, da man sich mehr Zeit für den Feinschliff nehmen wollte. Nun erscheint der Titel am 22. August 2023.

