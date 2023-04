Immortals of Aveum – Magischer First-Person Shooter von EA

Nach mehreren Spekulationen um einen neuen Shooter von EA hat der Publisher heute Immortals of Aveum offiziell angekündigt. Der Titel entsteht zusammen mit den Ascendant Studios.

Immortals of Aveum spielt in einem originellen Fantasy-Universum voller Magie, Konflikte und am Rande des Abgrunds. Die Spieler erleben damit ein viszerales, filmisches und storybasiertes Spiel durch die Augen von Jak, während er sich einem Eliteorden von Kampfmagiern anschließt.

Mithilfe der Magie – blau, grün und rot – dezimiert dieser ganze Legionen von Feinden mit cleveren Kettenangriffen und gut getimten Zaubersprüchen. Die Welt von Aveum kombiniert dabei eine moderne Geschichte mit einem Fantasy-Setting und ist voller unvergesslicher Charaktere, rasanter Action und zauberbasierter Kämpfe, die FPS-Konventionen trotzen.

„Ich bin unglaublich aufgeregt, endlich der Welt Immortals of Aveum zu zeigen. Es war eine fünfjährige Reise für uns bei Ascendant, und ich bin so stolz auf das Team und sein Engagement, etwas Großartiges zu schaffen“, sagte Bret Robbins, CEO und Game Director bei Ascendant Studios. „Dies ist ein spannender Shooter in einer neuen Fantasy-Welt mit schnellen und flüssigen Kämpfen und einer epischen Geschichte. Ich kann es kaum erwarten, dass alle ihn spielen können.“

Über Jak heißt es, dass dieser machtlos und mittellos aufgewachsen ist, ein sogenannter Unvorhergesehener – jemand, der später im Leben unerwartet magische Fähigkeiten offenbart. Mit seinem neu entdeckten Potenzial wird Jak von General Kirkan rekrutiert, um dem Orden der Unsterblichen beizutreten, und widerwillig in den endlosen Krieg der Menschheit um die Kontrolle der Magie gestoßen zu werden.

Mit mächtigen Magiern und Legionen von Soldaten auf beiden Seiten des Everwar müssen Jak und sein Elite-Orden der Unsterblichen die Geheimnisse von Aveums bewegter Vergangenheit aufdecken, sofern es irgendeine Hoffnung gibt, seine Zukunft zu retten.

Die filmische Kampagne von Immortals of Aveum wird von einer talentierten Besetzung von AAA-Prominenten wie Darren Barnet („Never Have I Ever“, „Road House“, „Gran Turismo“) als Jak und Gina Torres („Suits“, „ Pearson“, „Firefly“) als General Kirkan zum Leben erweckt, wenn der Titel am 20. Juli erscheint.