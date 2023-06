Immortals of Aveum verschoben, neuer Termin bekannt

Der Trailer zeigt auch, wie man einen 120 Meter hohen Koloss besteigen kann – eine uralte, gigantische Kriegsmaschine, die ein ganzes Bataillon Magni in die Schlacht führt. Aufgrund ihrer enormen Zerstörungskraft sind die Kolosse streng bewacht, doch Jak und seine Crew werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um Sandrakk zur Strecke zu bringen und die Initiative im Ewigen Krieg zu gewinnen.

Das jüngste Feedback zum Spiel beweist uns, was wir bereits gespürt haben: dass Immortals of Aveum etwas Besonderes ist. Um unsere vollständige Vision zu verwirklichen, werden wir uns ein paar zusätzliche Wochen Zeit nehmen und den neuen Starttermin auf Dienstag, den 22. August, festlegen. Dies gibt uns Zeit, das Spiel weiter zu verfeinern, die Optimierung aller Plattformen abzuschließen und einen starken Start zu liefern. Wir sind es uns selbst und Ihnen schuldig, dies richtig zu machen.“

„Wie ihr wisst, ist dies unser erstes Spiel als eigenfinanziertes unabhängiges Studio. Wir haben uns vor fünf Jahren vorgenommen, ehrgeizig ein originelles Magic-FPS in einer neuen Fantasy-Welt zu entwickeln. Unterwegs haben wir eine Pandemie überstanden, ein neues Team aufgebaut, auf der Unreal Engine 5.1 entwickelt und die Grenzen dessen, was wir für möglich gehalten haben, erweitert. Nun ist die Ziellinie in Sicht.

Das gibt der Entwickler in einem Update bekannt, wonach man sich mehr Zeit für den Feinschliff nehmen möchte. Am Ende möchte man ein Spiel abliefern, mit dem man alles richtig gemacht hat.

