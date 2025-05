„In 50 Jahren sind Spieleentwickler überflüssig“ – Nier-Schöpfer über die dunkle Zukunft der Kreativität

In der glitzernden Fassade der modernen Videospielindustrie brodelt es. Zwischen Blockbustern, jährlichen Franchises und immer fotorealistischerer Grafik stellt sich eine unbequeme Frage: Wird der Mensch in diesem kreativen Prozess bald überflüssig? Für Nier-Schöpfer Yoko Taro ist die Antwort eindeutig – und düster.

Während der Vorstellung seines neuen Spiels Hundred Line sprach der exzentrische Regisseur mit dem japanischen Magazin Famitsu über die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung. Seine Prognose? Menschen werden verdrängt – von Maschinen, die effizienter, günstiger und leider auch zunehmend talentierter werden.

„Ich glaube auch, dass die KI alle Spieleentwickler arbeitslos machen wird“, sagte Taro trocken. Und er geht noch weiter: In 50 Jahren, so seine Vision, werden Entwickler wie Barden behandelt – Relikte einer vergangenen Zeit, die man sich anhört, um in Nostalgie zu schwelgen. Aber nicht, weil sie gebraucht würden.

Wenn die Muse ein Algorithmus ist

Taro beschreibt eine Welt, in der Spieler sich nicht mehr in die Welten ihrer Lieblingsentwickler fallen lassen – sondern sich ihre Spiele selbst generieren lassen. Maßgeschneidert. Szenario, Tonfall, Handlung, Gameplay – alles abgestimmt auf die Vorlieben des Einzelnen. Die KI erkennt Muster, Emotionen und Vorlieben, und spuckt Inhalte aus, die wir „gerne lesen würden“. Was wie eine bequeme Zukunft klingt, ist für kreative Köpfe ein Alptraum.

Denn wenn ein Algorithmus besser weiß, was wir wollen, wozu brauchen wir dann noch menschliche Intuition, künstlerische Handschrift oder gar – Vision?

Ein Automat schreibt keine Seele. Das mag romantisch klingen, aber in einer Branche, in der Studios zunehmend auf Effizienz und Kostenersparnis setzen, ist Romantik ein Luxusgut. Yoko Taro wirkt wie ein Warner in einer Zeit, in der viele sich lieber blenden lassen.

Zwischen Dystopie und Disruption: Die geteilte Branche

Dabei ist Taro nicht der Einzige, der sich Gedanken macht. Daniel Vávra, der Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2, sieht in KI eine Art Super-Assistenten: „Ich habe mehr Ideen als Zeit. Warum also nicht die KI nutzen, um das umzusetzen, was mir im Kopf herumschwirrt?“ Für ihn ist es kein Ersatz, sondern ein Werkzeug.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, hingegen zeigt sich fast schon trotzig optimistisch. KI werde nicht zu weniger, sondern zu mehr Angestellten führen. Mehr Menschen, mehr Möglichkeiten. Dass seine Mitarbeitenden diese Einschätzung möglicherweise anders sehen, erwähnt er nicht. Wahrscheinlich, weil es bei Managern ohnehin nie um Menschen geht, sondern um Zahlen.

Etwas realistischer zeigt sich It Takes Two-Regisseur Josef Fares. „Klar werden Leute ihre Jobs verlieren“, sagt er, „aber so ist das mit jeder neuen Technologie.“ Für ihn liegt der Schlüssel im bewussten Umgang. Angst sei erlaubt, Widerstand nicht unbedingt sinnvoll. Stattdessen brauche es eine kluge Integration – nicht zuletzt auch ethische Regeln. Ein Satz, der inzwischen zur Standardphrase vieler Keynote Speaker Künstliche Intelligenz gehört, aber nur selten wirklich mit Inhalt gefüllt wird.

Der Mensch als Auslaufmodell?

Was Yoko Taro so treffend benennt, ist mehr als nur technologische Veränderung. Es ist ein kultureller Umbruch. Wenn die Kreation von Welten zur Dienstleistung wird, wenn Authentizität einem Hypermaß an Personalisierung weicht, bleibt eine Frage offen: Wollen wir das wirklich?

Möchten wir Spiele, die exakt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind – oder solche, die uns überraschen, fordern, irritieren? Spiele, die nicht wir designen, sondern die von Menschen kommen, die ihre eigenen Geschichten, Gefühle und Philosophien einbringen? Menschen wie Yoko Taro.

Vielleicht werden Entwickler in 50 Jahren wirklich wie Barden sein: Randfiguren in einer Welt aus algorithmischer Effizienz. Vielleicht aber gibt es auch eine Gegenbewegung – für echte Kunst in einer Zeit der berechneten Inhalte. Es liegt an uns, welche Zukunft wir wollen.

Sicher ist nur: Die KI wird nicht warten, bis wir bereit sind.