In Sound Mind – Horror-Thriller erscheint im August, neuer Trailer

Modus Games wird im August ihren psychologischen Horror-Thriller In Sound Mind veröffentlichen, zu dem heute auch ein neuer Trailer erschienen ist.

In Sound Mind ist ein First-Person-Horror-Erlebnis, das den Spieler mit den unberechenbaren Gefahren konfrontiert, die in seinen Erinnerungen lauern. Entwickelt wird der Titel von We Create Stuff, dem Team hinter der legendären Nightmare House 2-Mod, und untermalt von einem schaurig-atmosphärischen Soundtrack der Musiksensation The Living Tombstone, pervertiert In Sound Mind scheinbar harmlose Erinnerungen in schockierende Horrorszenarien. Ach, und eine sprechende Katze gibt es auch im Spiel.

In Sound Mind nutzt laut We Create Stuff die Möglichkeiten der PS5, um die Erfahrung eindringlicher zu gestalten. Horrorspiele basieren oft darauf, dass sie düster sind und hochwertige Echtzeitbeleuchtung und Effekte nutzen. Die PS5 treibt diese Standards weiter voran und ermöglicht es, noch beängstigendere Welten mit mehr Echtzeiteffekten zu erstellen, die bislang nur auf kostspieliger Hardware realisierbar waren.

Die heutige Ankündigung wird von einem Trailer begleitet, der zeigt, womit die Spieler zu rechnen haben, während sie sich verzweifelt an ihr letztes bisschen gesunden Menschenverstand klammern.

In Sound Mind erscheint am 03. August 2021. Eindrücke zum Spiel gibt es auch noch einmal in unserer kürzlichen Preview.