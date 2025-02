Indiana Jones and the Great Circle: Adventure soll einen baldigen Termin auf der PS5 haben

Mit Indiana Jones and the Great Circle steht ein weiteres großes Abenteuer des legendären Archäologen bevor – und es könnte schon bald für die PlayStation 5 erscheinen. Die bisherigen Erfolge der Reihe lassen erahnen, dass sich Spieler auf ein actiongeladenes Spektakel freuen dürfen. Doch wann genau kommt das Spiel?

Microsoft bringt PS5-Spieler ins Abenteuer

Microsoft hat in den kommenden Monaten eine beeindruckende Auswahl an Spielen für die PS5 in petto: Age of Empires 2: Definitive Edition im März, Age of Mythology: Retold im Frühjahr, Forza Horizon 5 im April und DOOM: The Dark Ages im Mai. Und als wäre das nicht genug, könnte Indiana Jones and the Great Circle bereits im April erscheinen – zumindest, wenn die neuesten Gerüchte stimmen.

Laut Tom Warren von The Verge soll Indiana Jones‘ neuestes Abenteuer schon im April 2025 für die PS5 erscheinen. Falls sich das bewahrheitet, stellt sich die Frage, wie Microsoft seine Veröffentlichungen auf der Plattform verteilt. Immerhin erscheint in demselben Monat auch Forza Horizon 5 für Sonys Konsole. Ein Doppel-Release könnte spannend werden, aber auch riskant – schließlich wollen beide Titel die volle Aufmerksamkeit der Spieler.

Ein Rückblick auf den Erfolg von Indiana Jones

Die Marke Indiana Jones ist seit Jahrzehnten ein Garant für fesselnde Geschichten und ikonische Abenteuer. Von den klassischen LucasArts-Titeln wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis bis hin zu The Emperor’s Tomb – das Franchise hat zahlreiche Spiele hervorgebracht, die Fans weltweit begeistert haben. Mit Indiana Jones and the Great Circle wagt sich Entwickler MachineGames nun an ein filmreifes Action-Adventure, das Spieler in die 1930er Jahre versetzt. Und wie es scheint, bekommen PS5-Spieler die bis dato beste Version präsentiert.

Sollte der April-Release wirklich zutreffen, erwartet uns ein episches Abenteuer, das die legendäre Geschichte der Reihe fortführt. Fans dürfen gespannt sein!