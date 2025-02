Indiana Jones and the Great Circle: Darum lohnt sich das Warten auf die PS5-Version

Das Warten auf die PS5-Version lohnt sich – mit den neuesten Patches können sich PlayStation-Fans die beste Konsolenversion von Indiana Jones and the Great Circle freuen. Wann das Adventure für die Sony-Konsole erscheint, ist offen. Grob wurde das Frühjahr 2025 genannt .

Es wird auch erwartet, dass Indiana Jones and the Great Circle auf der PS5 Pro mit PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) läuft, was zusätzliche Performance-Verbesserungen mit sich bringt. Hinzu kommt der exklusive DualSense-Support, der das haptische Feedback und die adaptiven Trigger der PS5-Controller nutzt, um das Abenteuer noch intensiver zu machen.

Mit dem neuen Patch erhält Indiana Jones and the Great Circle auf dem PC volle Unterstützung für NVIDIA DLSS 4. Das bedeutet:

Die dritte große Aktualisierung für Indiana Jones and the Great Circle ist da, und sie macht deutlich: PlayStation-Fans bekommen die beste Konsolenversion! Der neue Patch bringt nicht nur zahlreiche Fehlerbehebungen, sondern verbessert auch Grafik und Audio. Zudem gibt es eine praktische neue Lebensqualitätsfunktion.

