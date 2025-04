Indiana Jones and the Great Circle: Der Anfang vom nächsten großen Franchise?

Als Indiana Jones and the Great Circle im Dezember für Xbox 2024 erschien, war die Skepsis zunächst groß. Eine neue Story, ein neuer Entwickler – und dann auch noch exklusiv für Xbox und PC. Doch MachineGames hat es geschafft: Der Archäologe mit dem Hut und der Peitsche feierte ein Comeback, das nicht nur Fans nostalgisch zurückließ, sondern auch Kritiker überzeugte. Und jetzt, mit dem Release auf der PlayStation 5, stellt sich die Frage: War The Great Circle nur der Auftakt für etwas viel Größeres?

MachineGames trifft den Nerv der Zeit – und der Fans

Phil Spencer, Head of Xbox, scheint jedenfalls ziemlich angetan vom Ergebnis. In einem Gespräch mit Variety sagte er: „Ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden mit Indy, den Spielern und der Resonanz.“ Das klingt nicht nach einem einmaligen Ausflug ins Reich der verlorenen Artefakte, sondern eher nach dem Beginn eines neuen Abenteuers – vielleicht sogar eines neuen Franchises.

Besonders bemerkenswert ist, wie MachineGames mit der IP umgegangen ist. Spencer lobte das Team dafür, wie sie sich eine fremde Marke zu eigen gemacht und etwas „Einzigartiges“ daraus geformt haben. Auch die Entscheidung, auf eine Ego-Perspektive zu setzen, wurde anfangs kritisch beäugt – doch mittlerweile ist klar: Diese Perspektive lässt Spieler Indy nicht nur begleiten, sondern sein.

Indys Zukunft: Ein Franchise mit noch vielen ungelüfteten Geheimnissen?

Die Aussage, dass man den Teams künftig auch mehr Freiraum für eigene IPs geben möchte, lässt zweierlei Interpretationen zu: Zum einen scheint Microsoft offen dafür zu sein, MachineGames auch in anderen Projekten zu unterstützen. Zum anderen könnte das bedeuten, dass Indiana Jones and The Great Circle als Fundament für ein eigenständiges Indiana-Jones-Universum dient – ganz im Sinne eines Story-Franchise mit Spin-offs, DLCs oder sogar einem Nachfolger.

Mit dem bevorstehenden Launch auf PS5 – eine Entscheidung, die einige als diplomatischen Geniestreich betrachten – wird Indiana Jones einer noch größeren Spielerschaft zugänglich gemacht. Und falls die Verkaufszahlen stimmen, wäre es fast schon fahrlässig, Indy wieder ins Lager zu stellen.

Was also kommt als Nächstes? Eine neue Trilogie? Ein Story-DLC? Oder ein völlig neues Abenteuer, diesmal vielleicht in Ägypten, auf den Spuren von Kleopatra? Die Peitsche scheint noch lange nicht eingerollt.

Bis es so weit ist, lohnt sich der Ausflug in Indiana Jones and the Great Circle, das offiziell am morgigen Donnerstag erscheint. Eindrücke aus dem Spiel liefert unser aktuelles Review.