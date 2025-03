Indiana Jones and the Great Circle: Großer Tag für PS5-Spieler steht bevor

Die Peitsche schnellt, der Hut sitzt, und die Abenteuerlust ist spürbar: Morgen, am 24. März, dürfen sich PS5-Spieler offenbar auf alle Details zur PS5-Version von „Indiana Jones and the Great Circle“ freuen. Der berüchtigte, aber meist treffsichere Leaker billbil-kun hat mal wieder zugeschlagen und präsentiert uns erste Hinweise.

In den sozialen Medien kursieren bereits Bilder der verschiedenen Handelsversionen des Spiels. Darunter das offizielle Box-Artwork für die Standard-PS5-Edition sowie das Cover der Premium Edition. Die Gerüchte klingen stimmig: Laut bisherigen Informationen soll das Abenteuer offiziell am 17. April für die PlayStation 5 erscheinen. Besonders ungeduldige Schatzjäger könnten mit der Premium Edition sogar 48 Stunden früher, also ab dem 15. April, loslegen. Microsoft wendet diesen Trick ja gerne mal an – Forza Horizon 5 lässt grüßen.

Was erwartet uns auf der PS5?

Neben der finalen Bestätigung des Release-Datums wird morgen wohl auch enthüllt, wie „Indiana Jones and the Great Circle“ die technischen Möglichkeiten der PS5 und vielleicht sogar der PS5 Pro ausschöpft. Besonders spannend: Wie wird das haptische Feedback des DualSense-Controllers eingebunden? Werden wir die Peitsche wortwörtlich in unseren Händen spüren können?

Vieles ist noch unbestätigt, aber nach dem aktuellen Zeitplan fallen Ankündigung und Vorbestellungsstart zusammen. Schon jetzt steht fest, dass PS5-Spieler nach einer Reihe von Updates bereits am ersten Tag eine verbesserte Version von „Indiana Jones and the Great Circle“ in den Händen halten werden – eine kleine Genugtuung nach der zusätzlichen Wartezeit.

Indiana Jones and the Great Circle Premiere am 24. März

Indys neuestes Abenteuer

Das Spiel spielt in den 1930er-Jahren, zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“. Indy reist um die Welt, von Nepal bis nach Ägypten, um das Geheimnis des „Great Circle“ zu lüften – einer uralten Verbindung mysteriöser Stätten. Dabei stellt er sich gefährlichen Widersachern, knackt knifflige Rätsel und nutzt seine Peitsche für Kampf und Fortbewegung. Das Gameplay kombiniert cineastische Action mit klassischen Indiana-Jones-Elementen wie Erkundung, Puzzles und temporeichen Verfolgungsjagden.