Indiana Jones and the Great Circle: Jubiläums-Update bringt New Game+ & ikonisches Kairo-Outfit

MachineGames feiert Geburtstag, und statt einer Torte gibt’s für Spieler ein vollgepacktes Jubiläums-Update für Indiana Jones and the Great Circle. Ab dem 10. Oktober erscheint das Update für Xbox Series X|S, PC und erstmals auch für PlayStation 5. Neben technischen Verbesserungen gibt es drei große Neuerungen: den lang ersehnten New Game+ Modus, eine flexible Sprachausgabe, und ein neues Outfit, das Fans sofort an den Klassiker Jäger des verlorenen Schatzes erinnert.

New Game+: Zurück ins Abenteuer

Der neue New Game+ Modus ist genau das Feature, das viele sich seit Release gewünscht haben. Nach Abschluss der Hauptstory lässt sich das Abenteuer mit allen gesammelten Abenteuerbüchern, Punkten und Ressourcen erneut starten. Wer will, kann den Schwierigkeitsgrad erhöhen, um seine verbesserten Fähigkeiten auszureizen.

Als Bonus wartet eine neue Endsequenz, wenn man das Spiel im New Game+ erneut durchspielt, ein nettes Detail, das Langzeitspieler belohnt, ohne künstlich Inhalte zu strecken.

Der Kairo-Look: Ein bisschen Filmgeschichte für alle

Das kostenlose Kairo-Outfit bringt nostalgischen Charme ins Spiel. Inspiriert von Indys ikonischem Auftritt ohne Jacke in Raiders of the Lost Ark, lässt es sich überall anlegen, außer in Leveln, die festgelegte Kostüme verlangen. Ein simples, aber wirkungsvolles Goodie, das zeigt, dass MachineGames auf Fan-Feedback hört.

Und laut den Entwicklern soll das nur der Anfang sein: Weitere Outfits sind bereits geplant.

Ein weiteres Highlight: Die Sprachausgabe und Untertitel können jetzt unabhängig voneinander kombiniert werden. Wer etwa die englischen Originalstimmen mit deutschen Texten bevorzugt, kann das endlich umsetzen. Insgesamt bietet das Spiel neun Stimm- und vierzehn Anzeigensprachen, was besonders für internationale Spieler ein willkommenes Komfort-Feature ist.

Feinschliff unter der Haube

Abseits der großen Features bringt das Update viele kleine Verbesserungen:

Ein Energiesparmodus für Xbox Series X|S, der GPU-Leistung reduziert, wenn der Controller ungenutzt bleibt.

Optimierungen für Handhelds wie den ROG Xbox Ally, inklusive automatischer Grafik-Anpassung.

Zahlreiche Bugfixes in Leveln wie Gizeh, Sukhothai und Peru – von fehlerhaften Animationen bis zu Audioproblemen.

Die Patchnotes lesen sich umfangreich, aber nicht spektakulär, eher solide Wartungsarbeit, die man von einem Studio wie MachineGames erwartet.

MachineGames hätte sich leicht auf die Schulter klopfen können, stattdessen liefern sie ein durchdachtes Update, das Fans ernst nimmt. Der neue Spielmodus motiviert zum Wiedereinstieg, die Sprachoptionen erhöhen den Komfort, und das Outfit ist ein sympathischer Nostalgiebonus. Kein Quantensprung, aber ein gutes Zeichen: Indiana Jones and the Great Circle wird weiter gepflegt, und das auch über das Jubiläum hinaus.