Indiana Jones and the Great Circle – mit Peitsche, Pixelpracht & PS5 Pro-Power

Indiana Jones ist zurück, und diesmal dürft ihr selbst den Fedora aufsetzen. Am 17. April erscheint Indiana Jones and the Great Circle für PlayStation 5 und PS5 Pro und bringt nicht nur klassische Abenteuerkost, sondern auch Technik, die sich gewaschen hat. Wer zur Premium Edition greift, kann sogar zwei Tage früher loslegen – ein echter Schatz für ungeduldige Schatzsucher.

Das neue Abenteuer siedelt sich zeitlich zwischen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug an und setzt auf eine packende Egoperspektive. Statt Indys Rücken zu betrachten, schaut ihr ihm quasi durch die Augen – inklusive ikonischer Peitsche, Taschenlampe und natürlich einem ständigen Drang, uralte Rätsel zu lösen. Die Reise führt euch durch halb Europa, Ägypten, Thailand und den Himalaya – ein digitaler Jetset mit archäologischem Tiefgang.

DualSense macht Indys Peitsche lebendig

Dank DualSense wird jede Bewegung zur greifbaren Erfahrung: Peitschenhiebe, Prügeleien, Kamerageklacker – alles spürbar in den Händen. Die adaptive Trigger und das haptische Feedback bringen ein Maß an Immersion, das sich fast schon gefährlich real anfühlt. Ergänzt wird das durch die leuchtende Touchpad-Leiste, die mit Indys Gesundheitszustand oder dem Alarm-Level der Gegner synchronisiert ist.

Technisch hat MachineGames ordentlich aufgedreht: Raytracing auf beiden PS5-Modellen, schnellere Ladezeiten durch SSD-Optimierung und ein Ziel von stabilen 60 FPS – eine Kombination, die selbst Dr. Jones zum Staunen bringt. Aber erst auf der PS5 Pro geht’s richtig rund: native 4K-Auflösung, noch knackigeres Bild, flüssigere Framerates und realistisches Licht, das jede Szene wie ein Spielberg-Film wirken lässt.

Auf PS5 Pro ein Fest

Wer einen 4K-Fernseher sein Eigen nennt, kann sich auf ein echtes Fest freuen. Von den sonnenverbrannten Ruinen Ägyptens bis zu den nassen, moosbedeckten Tempeln von Sukhothai sieht Indiana Jones and the Great Circle schlicht atemberaubend aus. Jennings von MachineGames bringt es auf den Punkt: „Man könnte Stunden damit verbringen, einfach nur herumzuwandern und alles in sich aufzusaugen.“

Wer mal nicht weiterweiß, muss nicht verzweifelt im Sand buddeln: Die neue Community-Spielhilfe liefert Tipps anderer Spieler direkt ins Spiel. Kein Googeln, kein Tabwechsel – einfach weitermachen. Dank Missions-Tracking und kontextsensitiven Hinweisen bleibt das Abenteuer flüssig, selbst wenn der nächste Hinweis auf dem Dach eines Zuges liegt.

Mit Indiana Jones and the Great Circle zeigt MachineGames, dass klassische Abenteuer auch 2025 noch groß rauskommen können. Und die PS5 Pro? Die bringt euch näher an das Gefühl, Indy zu sein, als jede Peitsche je könnte. Oder kurz gesagt: das bessere Gesamtpaket. Hut auf, Controller in die Hand – das Abenteuer wartet.