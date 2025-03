Indiana Jones and the Great Circle: PS5-Release, Editionen und PS5 Pro-Vorteile

Am 17. April ist es endlich soweit: Indiana Jones and the Great Circle wird in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games und MachineGames für die PlayStation 5 veröffentlicht. Der Bekanntgabe ging ein umfangreicher Leak voraus. Wer es kaum erwarten kann, in die Fußstapfen des legendären Abenteurers zu treten, hat die Möglichkeit, das Spiel schon ab dem 15. April zu erleben – vorausgesetzt, man greift zur Premium Edition oder dem Sammler-Paket, die zwei Tage früheren Zugang gewähren. MachineGames verrät außerdem erste Details zum PS5 Pro-Support.

Ein neues Abenteuer für die PlayStation 5

Spieler auf der PlayStation 5 können sich auf ein Abenteuer freuen, das sie direkt in die Stiefel von Indiana Jones versetzt. Die Geschichte beginnt 1937, zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wie in den ikonischen Filmen müssen die Spieler Indys berühmte Peitsche und seinen scharfsinnigen Verstand einsetzen, um in einer Welt voller Rätsel, Action und halsbrecherischer Abenteuer zu überleben. Dabei warten nicht nur Schießereien und Kämpfe, sondern auch geheimnisvolle Infiltrationsaktionen und raffinierte Rätsel, die den Spieler immer wieder herausfordern.

Die Grafik von Indiana Jones and the Great Circle wurde speziell für die PlayStation 5 Pro optimiert, was bedeutet, dass die visuelle Darstellung des Spiels das Kinoerlebnis der Filme perfekt widerspiegelt – mit packenden Umgebungen, detailreichen Charaktermodellen und eindrucksvollen Effekten. Das Spiel verspricht, sowohl Fans der Filme als auch Neueinsteiger in den Bann zu ziehen. Zusätzlich sind hier alle Verbesserungen enthalten, die bereits in der Xbox-Version umgesetzt wurden.

Neue Fähigkeiten und aufregende Features

Ein weiteres Highlight sind die neuen Peitschenfähigkeiten, die speziell für die PS5-Version entwickelt wurden. Mit der Fähigkeit „Jagdsaison“ erleiden Gegner nach einem gezielten Peitschenknall vorübergehend mehr Schaden durch nachfolgende Angriffe. Die Fähigkeit „Waffendieb“ ermöglicht es den Spieler, Gegner zu entwaffnen und deren Waffe direkt in Indys Richtung fliegen zu lassen. Diese neuen Mechaniken bieten noch mehr taktische Möglichkeiten und sorgen für abwechslungsreiche, spannende Kämpfe.

Für die Liebhaber besonderer Editionen bietet das Spiel verschiedene Vorbestellmöglichkeiten. Ab sofort sind sowohl die Standard Edition (digital und physisch) als auch die Premium Edition (digital und physisch) verfügbar. Letztere gewährt nicht nur den Zugang zum Spiel zwei Tage früher, sondern enthält auch das exklusive Story-DLC Indiana Jones und der Große Kreis: Der Orden der Riesen, das später in diesem Jahr erscheint. Zusätzlich gibt es das „Der letzte Kreuzzug“-Paket mit einem Reiseanzug-Outfit und einer Löwenbändiger-Peitsche für alle Vorbesteller.

Indiana Jones and the Great Circle – Sammlerpaket für PS5

Wer das ultimative Sammlerstück sucht, sollte einen Blick auf das Sammler-Paket werfen. Dieses enthält einen handgefertigten „Der Große Kreis“-Globus (ca. 28 cm Durchmesser), dessen Geheimfach mit einem mechanischen Rätsel geöffnet werden kann. Darüber hinaus enthält es eine Replik des Allschöpfer-Relikts, ein Abenteuer-Tagebuch, eine Jumbo SteelBook-Hülle und sämtliche digitalen Boni der Premium Edition. Mit all diesen exklusiven Inhalten ist das Sammler-Paket ein echtes Highlight für Indiana-Jones-Fans und Sammler.

Ein Abenteuer, das du nicht verpassen solltest

Ob du nun ein eingefleischter Indiana-Jones-Fan bist oder einfach nur ein aufregendes Abenteuer erleben möchtest – Indiana Jones and the Great Circle für die PlayStation 5 bietet dir alles, was du dir von einem modernen Action-Adventure erwarten kannst. Mit seiner filmreifen Erzählweise, atemberaubenden Grafiken und spannenden Gameplay-Elementen ist es das perfekte Spiel für alle, die das Abenteuer suchen. Und wer es kaum erwarten kann, der greift zur Premium Edition oder dem Sammler-Paket und wird bereits am 15. April in die Welt von Indiana Jones eintauchen.