Indiana Jones and the Great Circle: PS5-Version rückt mit ESRB-Bewertung in greifbare Nähe

Die Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat kürzlich die Altersbewertung für die PlayStation 5-Version von Indiana Jones and the Great Circle veröffentlicht. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel bald für Sonys Konsole erscheinen könnte.

Die turbulente Release-Geschichte

Die Entwicklungsgeschichte dieses Titels ist von einigen Wendungen geprägt. Ursprünglich sollte das Spiel plattformübergreifend erscheinen, doch nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft wurden die Vereinbarungen mit Disney und Lucasfilm angepasst, sodass das Spiel zunächst exklusiv für PC und Xbox vorgesehen war. Später, als Microsoft seine Strategie überdachte und plattformübergreifende Veröffentlichungen in Erwägung zog, wurde auf der Gamescom 2024 bestätigt, dass das Spiel im Dezember für PC und Xbox und im Frühjahr 2025 für die PlayStation 5 erscheinen würde.

Nun deuten verschiedene Hinweise darauf hin, dass PlayStation-Spieler nicht mehr lange warten müssen. Jüngste Gerüchte legen nahe, dass das Spiel bereits im kommenden Monat auf Sonys Plattform erscheinen könnte. Die aktuelle ESRB-Bewertung verstärkt diese Spekulationen, da solche Klassifizierungen oft kurz vor der offiziellen Veröffentlichung vorgenommen werden.

Seit der ersten Veröffentlichung hat MachineGames mehrere Updates für das Spiel bereitgestellt. Schon zum Release wurde Indiana Jones and the Great Circle von Kritikern gelobt. Besonders die dichte Indiana-Jones-Atmosphäre, das kluge Leveldesign und die beeindruckende Raytracing-Grafik wurden hervorgehoben. Einige der nachträglichen Updates könnten für die PS5-Version von besonderer Bedeutung sein. So wurden etwa Raytracing-Schatten verbessert und Pathtracing-Unterstützung für AMD- und Intel-GPUs integriert. Zudem bringt das neueste Update die Frame Generation durch AMD FSR 3 mit sich.

Nutzt die PS5 Pro ihr volles Potenzial

Die PS5 Pro, die hardwarebasierte Raytracing-Optimierungen bietet, könnte die Technik des Spiels auf ein neues Niveau heben. Theoretisch könnte Indiana Jones and the Great Circle der erste Pathtracing-Titel auf der PS5 Pro sein. In einem Interview mit Systemarchitekt Mark Cerny wurde genau diese Möglichkeit thematisiert. Cerny betonte jedoch, dass Entwickler eine hochoptimierte Strategie benötigen, um Pathtracing auf der PS5 Pro umzusetzen. Ob MachineGames diesen Schritt wagt oder sich auf verbesserte Raytracing-Techniken beschränkt, bleibt abzuwarten.

Mit der erfolgten ESRB-Bewertung und der technischen Optimierung für aktuelle Hardware scheint die PS5-Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle nur noch eine Frage der Zeit zu sein.