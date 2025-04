Indiana Jones and the Great Circle: Riesiger Download, Pre-Load und Review-Embargo

Wer dachte, dass die PS5 mit ihrer fortschrittlichen Komprimierungstechnologie die Downloadgrößen für kommende Spiele verringern könnte, wird von Indiana Jones and the Great Circle eines Besseren belehrt. Die neue Veröffentlichung des Action-Adventures von MachineGames kommt mit einer beachtlichen Dateigröße daher, die selbst die geräumigeren SSDs der PS5 ordentlich ins Schwitzen bringt.

Gigantische Downloadgröße: Platz auf der PS5 schaffen

Mit einer Downloadgröße von 125 GB für die PS5-Version ist klar: Hier wird eine ganze Menge Speicherplatz gefordert. Zugegeben, bei AAA-Titeln sind solche Dimensionen keine Seltenheit, aber dieser kolossale Umfang dürfte nicht nur die Spannung, sondern auch die Frustration der Spieler in die Höhe treiben. Während wir uns über die graphischen Meisterwerke und filmischen Erlebnisse freuen dürfen, bleibt das ständige Spiel mit dem freien Speicherplatz ein ungelöstes Problem.

Die Konsolenkriege mögen zwischen Xbox und PlayStation noch immer in vollem Gange sein, doch in diesem Fall muss sich die PS5 eingestehen, dass sie nicht den besten Job macht, wenn es um die effiziente Nutzung von Speicher geht. Wer vor hat, Indiana Jones and the Great Circle zu zocken, sollte sich jetzt schon auf eine SSD-Entrümpelung einstellen. Die Zeiten, in denen man sich problemlos durch eine Reihe von Spielen auf der Festplatte bewegen konnte, sind vorbei. Vielmehr stellt sich jetzt die Frage, ob man seine liebsten Titel zugunsten eines neuen Releases von der Konsole löschen oder sich eine zusätzliche Speichererweiterung gönnen werden.

Immerhin wird der Pre-Load ab dem 15. April verfügbar sein, so dass diejenigen, die es auf den regulären Release abgesehen haben, pünktlich loslegen können. Wer Indiana Jones and the Great Circle im Early Access spielt, kann bereits am 13. April mit dem Download starten.

Review-Embargo: Spannung bis zum Release wächst

Doch damit nicht genug – es gibt noch einen weiteren spannenden Aspekt, der für einige Spieler vielleicht eine interessante Überraschung darstellt: Das Review-Embargo. Die ersten Reviews des Spiels werden erst in der kommenden Woche erwratet, also kurz vor dem offiziellen Release am 17. April. Dies gibt den Entwicklern die Möglichkeit, noch letzte Feinabstimmungen vorzunehmen, während die Spieler voller Vorfreude auf das Abenteuer sind. So bleibt die Spannung bis zum Release auf einem hohen Niveau und sorgt für noch mehr Vorfreude auf die erste Begegnung mit Indiana Jones and the Great Circle.

Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, gibt es heute ein neues Making-of-Video. Einen Überblick über die verschiedenen Editionen gibt es hier.