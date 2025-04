Indiana Jones and the Great Circle: Riesiges Update bringt neue Features, kurz vor PS5-Start

Indiana Jones steht bekanntlich nie still – und das gilt auch für Indiana Jones and the Great Circle. Kurz vor dem heiß erwarteten PS5-Release hat Bethesda ein massives Update veröffentlicht, das nicht nur neue Inhalte bietet, sondern auch eine Reihe von Quality-of-Life-Verbesserungen, die das Abenteuer noch runder machen sollen.

Peitsche, Bücher und neue Tricks – Indy rüstet auf

Allen voran dürfen sich Fans über zwei brandneue Abenteuerbücher freuen, die Indy zusätzliche taktische Möglichkeiten im Kampf eröffnen. Mit „Open Season“ wird der Peitschenschlag endlich zur echten Vorarbeit: Gegner, die damit getroffen werden, kassieren anschließend deutlich mehr Schaden. Noch trickreicher geht es mit „Fingerfertigkeit“ zur Sache – hier entreißt Indy einem Gegner nach der Entwaffnung per Peitsche gleich noch die Waffe.

Neben diesen spannenden Neuerungen im Gameplay wurde auch kräftig am Komfort geschraubt. Wer sich bisher über das HUD oder fehlende Optionen ärgerte, kann jetzt aufatmen: Der mittlere Punkt im HUD lässt sich nun deaktivieren – ideal für empfindliche Mägen. Cutscenes lassen sich optional überspringen, selbst wenn man sie noch nie gesehen hat (Cineasten weinen leise). Auch die Stealth-Vignette am Bildschirmrand ist nun optional, und das Tagebuch zeigt im „versenkten“ Modus mehr Kartendetails an – Orientierung leicht gemacht.

Und weil Reparatur-Kits im Inventar oft Staub ansetzen, lassen sie sich jetzt stilecht auf Feinde werfen – MacGyver wäre stolz. Zusätzlich zeigt ein Timer im HUD jetzt, wie lange Gegner nach Alarmierung weitersuchen – perfekt für geplante Fluchten oder mutige Comebacks.

Quality-of-Life-Update mit Stil

Auch Technikfreunde kommen nicht zu kurz: Die PC-Version unterstützt jetzt den DualSense Wireless Controller, inklusive adaptiver Trigger und haptischem Feedback. Und wer mit PS5- oder Steamdeck-Controller am PC spielt, sieht diese nun korrekt im Menü – keine Verwirrung mehr beim Knopfdrücken.

Abgerundet wird das Update von neuen Tutorials, klareren Menüs für Abenteuerbücher und sogar frischen Ansagen von Indy im Kampf – mehr Charme, mehr Sprüche, mehr Indy. Dank verbesserter Raytracing-Beleuchtung sehen Szenen jetzt noch cineastischer aus – ganz ohne Performanceeinbußen. Abschließend gibt es Tonnen an Bug Fixes, die Bethesda im offiziellen Changelog festgehalten hat.

Kurzum: Dieses Update ist nicht nur ein technischer Feinschliff, sondern macht Indiana Jones and The Great Circle zu einem echten Schatz für Abenteurer – rechtzeitig zur großen PS5-Expedition in der kommenden Woche.