Indiana Jones kehrt zurück: Neuer Story-DLC ‚The Order of Giants‘ führt nach Rom

Am 4. September erscheint mit Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants ein neuer Story-DLC, der Fans ein weiteres Kapitel aus der Schatzjäger-Saga beschert. Diesmal verschlägt es Dr. Jones in die Straßen und Katakomben Roms, wo sich ein bislang unbekanntes Mysterium rund um die Nephilim-Riesen entfaltet.

Alte Gänge, neue Bedrohung

Laut offizieller Ankündigung führt das neue Kapitel in die Tiefen der Ewigen Stadt, wo ein uraltes Kult-Geheimnis verborgen liegt. Spieler durchqueren vergessene Katakomben und treffen dabei auf einen gefährlichen Orden, der offenbar uralte Geheimnisse der Nephilim bewahrt – jener mythologischen Riesen, die bereits in zahlreichen Verschwörungstheorien und Bibelinterpretationen auftauchten. Wie stark sich das Spiel hier an historisch belegbaren Elementen orientiert, bleibt abzuwarten.

Die Entwickler sprechen von einem eigenständigen Handlungsbogen, der neue Rätsel, Schauplätze und Charaktere einführt. Auch das klassische Indiana-Jones-Gameplay mit Erkundung, Umgebungsrätseln und Nahkämpfen soll erweitert werden. Konkrete Gameplay-Szenen aus dem DLC gibt es bislang nicht, sodass sich Fans auf weitere Infos bis zum Release gedulden müssen.

Der DLC wird direkt an die Hauptgeschichte von Indiana Jones and The Great Circle anknüpfen und am 4. September erscheinen – auch für PS5.