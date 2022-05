Indiana Jones soll kein Xbox Exklusivtitel sein

In 2021 kündigten Bethesda und Machine Games ein neues Indiana Jones-Spiel an, die inzwischen zwar zu Microsoft gehören, das Spiel soll dennoch nicht exklusiv für die Xbox erscheinen.

Das geht aus Industrie-Kreisen hervor, wonach der Deal mit Lizenz-Inhaber Disney und Lucasfilm noch vor dem Microsoft-Deal geschlossen wurde, und zwar über mehrere Plattformen. Insofern können also auch PlayStation-Spieler darauf hoffen, noch einmal in die Rolle des legendären Schatzjägers zu schlüpfen. Vermutlich wird Indiana Jones ein Day One Game Pass Titel, die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen wird bislang aber von Microsoft respektiert.

So erschienen auch Deathloop und Ghostwire Tokyo wie geplant exklusiv für PS5, ebenso hält man sich an das Exklusivabkommen in Bezug auf Call of Duty, das möglicherweise noch mehrere Jahre besteht. Einzig Starfield und The Elder Scrolls VI erscheinen zunächst nur für Xbox und PC, mit einem optionalen Release später auf PS5.

Zum Spiel an sich heißt es bisher nur:

„Das Spiel wird eine völlig originelle, eigenständige Geschichte erzählen, die auf dem Höhepunkt der Karriere des berühmten Abenteurers spielt.“ Lucasfilm Games

Schon im Sommer 2023 kann man mit dem Release von Indiana Jones rechnen, dann nämlich erscheint der fünfte Kinofilm mit Harrison Ford in der Hauptrolle, womöglich sogar sein letzter Auftritt als Indiana Jones. Auch Kinohelden werden älter und Lucasfilm President Kathleen Kennedy deutete bereits an, man können sich kein Indiana Jones ohne Harrison Ford vorstellen.

Weitere Details zu Indiana Jones werden in den nächsten Monaten erwartet.