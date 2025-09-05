Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen startet heute mit kostenloser Trial-Version

Indy ist zurück, diesmal in Rom. Mit Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen veröffentlicht MachineGames zusammen mit Lucasfilm Games den ersten großen Story-DLC zum Abenteuer. Die Erweiterung spielt parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels und bringt nicht nur neue Orte, sondern auch neue Figuren, Mythen und Gefahren.

Im Mittelpunkt steht ein geheimnisvolles Artefakt, das den finsteren Nephilim-Orden und den Mithras-Kult ins Spiel bringt. Ein junger Priester setzt die Handlung in Gang und schickt Indiana Jones auf eine Reise, die ihn von den Katakomben der Cloaca Maxima bis zum Tiber führt. Der Launch-Trailer bestätigt, dass hier nicht nur Action, sondern auch Rätsel und düstere Legenden auf die Spieler warten, wie in unserer jüngsten Vorschau erklärt.

Roms Geheimnisse im Rampenlicht

Was diesen DLC besonders macht, ist das Setting. Rom wird nicht als bloße Kulisse genutzt, sondern dient als historische Spielwiese, die bekannte Orte mit mythischen Erzählungen verknüpft. Wer Spaß daran hat, Architektur und Geschichte mit einer Portion Mystery zu verbinden, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen.

Neben Kämpfen gegen Kultisten und Begegnungen mit einer legendären Bestie, liegt ein Fokus auf der Erkundung. Neue Umgebungen, ein frischer Soundtrack und mehrschichtige Rätsel sollen das Gefühl verstärken, wirklich Teil eines neuen Kapitels in Indys Karriere zu sein.

Zugänglichkeit, Free Trial & Angebote

Der DLC ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PSS Pro, PC und Game Pass verfügbar. Besitzer der Premium Edition, der Collector’s Edition oder des Sammler-Pakets können direkt loslegen, alle anderen haben die Möglichkeit, die Erweiterung separat zu erwerben.

Ein besonderes Extra: Wer noch unsicher ist, kann das Hauptspiel jetzt mit einer PlayStation Plus Premium Trial-Version ausprobieren. Diese Testfassung läuft 2,5 Stunden und erlaubt einen guten Einblick ins Abenteuer. Perfekt also, um vor dem Kauf zu entscheiden, ob man tiefer einsteigen möchte Zusätzlich lockt Bethesda mit einem Rabatt: Bis zum 11. September kostet das Hauptspiel 63,99 € statt 79,99 €.

Mit Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen wagt MachineGames einen Schritt, den viele Fans erwartet haben: Ein eigenständiges Story-Kapitel, das das Hauptspiel erweitert, ohne es zu überladen. Ob die Mischung aus Mythos, Geschichte und Action wirklich aufgeht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn die Community ihre Eindrücke teilt.