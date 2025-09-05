Latest

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen startet heute mit kostenloser Trial-Version

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen ist ab sofort erhältlich. Story-DLC, Trial-Version und Rabattaktionen – alles, was ihr wissen müsst.

Patrick Held
patrick author
ByPatrick Held
Patrick begleitet die Gaming-Welt seit den Anfängen der PlayStation – als Spieler, Technikfan und kritischer Beobachter. Auf PlayFront.de liefert er fundierte Analysen, klare Meinungen und unbequeme...
Follow:
Keine Kommentare
indiana jones and the great circle the order of giants

Indy ist zurück, diesmal in Rom. Mit Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen veröffentlicht MachineGames zusammen mit Lucasfilm Games den ersten großen Story-DLC zum Abenteuer. Die Erweiterung spielt parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels und bringt nicht nur neue Orte, sondern auch neue Figuren, Mythen und Gefahren.

Im Mittelpunkt steht ein geheimnisvolles Artefakt, das den finsteren Nephilim-Orden und den Mithras-Kult ins Spiel bringt. Ein junger Priester setzt die Handlung in Gang und schickt Indiana Jones auf eine Reise, die ihn von den Katakomben der Cloaca Maxima bis zum Tiber führt. Der Launch-Trailer bestätigt, dass hier nicht nur Action, sondern auch Rätsel und düstere Legenden auf die Spieler warten, wie in unserer jüngsten Vorschau erklärt.

Roms Geheimnisse im Rampenlicht

Was diesen DLC besonders macht, ist das Setting. Rom wird nicht als bloße Kulisse genutzt, sondern dient als historische Spielwiese, die bekannte Orte mit mythischen Erzählungen verknüpft. Wer Spaß daran hat, Architektur und Geschichte mit einer Portion Mystery zu verbinden, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen.

Neben Kämpfen gegen Kultisten und Begegnungen mit einer legendären Bestie, liegt ein Fokus auf der Erkundung. Neue Umgebungen, ein frischer Soundtrack und mehrschichtige Rätsel sollen das Gefühl verstärken, wirklich Teil eines neuen Kapitels in Indys Karriere zu sein.

Zugänglichkeit, Free Trial & Angebote

Der DLC ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PSS Pro, PC und Game Pass verfügbar. Besitzer der Premium Edition, der Collector’s Edition oder des Sammler-Pakets können direkt loslegen, alle anderen haben die Möglichkeit, die Erweiterung separat zu erwerben.

More Read

xbox game pass
Game Pass – Nur ein Wegwerf-Prinzip oder die goldene Eintrittskarte für Spieler?
The Order Of Giants Preview
Vorschau: Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants – Indy in Rom
indiana jones and the great circle the order of giants
Indiana Jones The Order of Giants – Frische Rätsel, Spielzeit und Schauplätze – das steckt im DLC

Ein besonderes Extra: Wer noch unsicher ist, kann das Hauptspiel jetzt mit einer PlayStation Plus Premium Trial-Version ausprobieren. Diese Testfassung läuft 2,5 Stunden und erlaubt einen guten Einblick ins Abenteuer. Perfekt also, um vor dem Kauf zu entscheiden, ob man tiefer einsteigen möchte Zusätzlich lockt Bethesda mit einem Rabatt: Bis zum 11. September kostet das Hauptspiel 63,99 € statt 79,99 €.

Mit Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen wagt MachineGames einen Schritt, den viele Fans erwartet haben: Ein eigenständiges Story-Kapitel, das das Hauptspiel erweitert, ohne es zu überladen. Ob die Mischung aus Mythos, Geschichte und Action wirklich aufgeht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn die Community ihre Eindrücke teilt.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x