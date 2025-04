Infinity Nikki: Bubble Season Update entfesselt eine traumhafte Koop-Welt

Am 29. April öffnet Infinity Nikki ein neues Kapitel der Magie: Mit Version 1.5 – „Bubble Season“ – bringt Infold Games nicht nur lang ersehnte Social-Features ins Spiel, sondern auch eine schillernde Multiplayer-Zone, kreative Koop-Herausforderungen und traumhafte Outfits, die das Herz aller Stylisten höherschlagen lassen.

„Bubble Season“ hebt Infinity Nikki auf ein neues Multiplayer-Level

Pünktlich zum Start feiert Infinity Nikki auch sein Debüt auf Steam und öffnet die Pforten für ein ganz neues Publikum. Spieler können nun im brandneuen Online-Koop-Modus gemeinsam mit einem Freund die Welt von Miraland erkunden. Vom neuen Sea of Stars-Gebiet bis hin zu den klassischen Orten – alles steht offen für Entdeckungstouren, spontane Fotoshootings und neue Interaktionen. Nikki-Fans erwartet damit ein völlig neues Gemeinschaftsgefühl in einer Welt, die schon immer zum Träumen eingeladen hat.

Ein echtes Highlight sind die neuen Koop-Rätsel: In der Bubble Trails-Herausforderung gilt es, Blasen in verschiedenen Farben strategisch einzusetzen, um geheime Pfade sichtbar zu machen und sich gemeinsam ins Ziel zu lotsen. Geschick und Kommunikation sind gefragt, wenn es darum geht, die zerbrechliche Seifenblase in der Mission „Bubble Escort“ unbeschadet durch gefährliche Winde und Fallen zu navigieren. Diese neuen Herausforderungen bringen eine erfrischende Mischung aus Kreativität und Teamwork ins Gameplay, die perfekt zur verspielten Seele von Infinity Nikki passt.

Neue Outfits, Koop-Abenteuer und kreative Highlights erwarten die Stylisten

Und natürlich wären Nikki-Updates nicht komplett ohne den glamourösen Kleiderschrank: Drei neue 5-Sterne-Outfits, darunter das lang ersehnte „Sea of Stars“-Set, warten darauf, entdeckt zu werden. Besonders erfreulich: Spieler können das ikonische Wunder-Outfit „Sternenmeer“ während des Events kostenlos herstellen – inklusive der zauberhaften Fähigkeit „Himmlisches Versprechen“, die den Himmel in ein funkelndes Sternenmeer verwandelt.

Die Seifenblasen-Saison verwandelt Serenity Island in ein schwebendes Wunderland voller Aktivitäten: Gondelfahrten in Seifenblasen, Wassersäulen erklimmen, über Laufstege stolzieren und bei Mini-Events abräumen – Langeweile hat hier definitiv keinen Platz. Wer sich kreativ austoben will, freut sich zudem auf das neue Färbesystem, das es erlaubt, Outfits individuell zu gestalten und Farbkombinationen mit Freunden zu teilen.

Mit Bubble Season zeigt Infinity Nikki einmal mehr, wie magisch Mode, Freundschaft und Fantasie miteinander verschmelzen können – und macht Lust auf viele weitere Abenteuer unter einem funkelnden Himmel.