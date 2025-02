Infinity Nikki – Die Eerie Season startet in ein düsteres Abenteuer

Infold Games hat das Update auf Version 1.3 für Infinity Nikki veröffentlicht – und es verspricht, die Spieler in eine Welt voller Geheimnisse und übernatürlicher Phänomene zu entführen. Der Titel „Eerie Season“ bringt eine düstere, aber wunderschöne Atmosphäre, die von gotischen Intrigen, mysteriösen Melodien und rätselhaften Herausforderungen durchzogen ist. Das Update ist ab sofort verfügbar und wird bis zum 25. März laufen.

Das Event führt die Spieler in die verlassenen Ruinen des Queen’s Palace, einem Ort, an dem Geheimnisse in den Echos eines verfluchten Liedes verborgen sind. In der Nacht hallen unheimliche Gesangsstimmen durch die einst prächtigen Korridore des Palastes, was die Bewohner von Florawish in Angst und Schrecken versetzt. Die Gerüchte über einen anhaltenden Fluch lassen niemanden unberührt. Doch Nikki und Momo sind entschlossen, das Rätsel zu lösen, und machen sich auf, die Wahrheit zu entdecken, die in den Ruinen der ehemaligen königlichen Residenz schlummert.

Die Klage der Königin

Das Event „Die Klage der Königin“ lädt die Spieler dazu ein, den Palast zu erkunden und verborgene Geheimnisse zu lüften. Nach Abschluss dieser ersten Phase des Events wird der „Innere Hof der Ruinen des Palasts der Königin“ freigeschaltet. Ein neues, gruseliges Verlies wartet darauf, betreten zu werden. Mit einer Atmosphäre, die von mystischen und übernatürlichen Elementen durchzogen ist, wird dieses Verlies ein unvergessliches Erlebnis für alle Spieler bieten, die sich der Herausforderung stellen.

Aber das ist noch nicht alles – in der Nacht können die Spieler den hohen Turm im Queen’s Palace besuchen und sich mit dem Klavierhocker von Ms. Glove verbinden, um gemeinsam mit ihr zu musizieren. Eine melancholische, aber faszinierende Erfahrung, die das düstere Setting perfekt ergänzt.

Gleichzeitig sorgt ein weiteres Ereignis für Besorgnis in der Wondrous Life Association: Bullquet, die sanfte, aber legendäre Kreatur, ist in eine seltsame Lethargie verfallen. Um Bullquets Vitalität wiederherzustellen, hat die Association Nikki zu Hilfe gerufen. In einem charmanten und heilenden Event können die Spieler an Nikki’s Seite arbeiten, um die Energie der legendären Kreatur zu regenerieren.

Rewards und Outfits

Für alle, die sich in die „Eerie Season“ stürzen, gibt es reichlich Belohnungen. Spieler können insgesamt 15 Offenbarungskristalle sowie das neue Outfit „Traumjäger“ kostenlos erhalten. Im Heartfelt Gifts Store stehen zudem drei weitere Outfits zur Verfügung, sodass die Gesamtzahl der kostenlosen Outfits auf neun steigt – eine großzügige Geste seitens Infold Games, um das Engagement für die kontinuierliche Verbesserung des Spiels zu unterstreichen.

Infinity Nikki bleibt ein Spiel, das nicht nur mit wunderschön gestalteten Umgebungen und einem tiefgründigen Storytelling begeistert, sondern auch mit Events, die die Spieler auf unvergessliche Abenteuer führen. Mit „Eerie Season“ wird das übernatürliche Erlebnis auf eine neue, gruselig-schöne Stufe gehoben.