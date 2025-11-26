Latest

Infinity Nikki feiert ersten Geburtstag mit Terra’s Call: Version 2.0 bringt Miraland zurück

Infinity Nikki 2.0: Terra’s Call feiert das erste Jubiläum mit neuer Region Itzaland, erweiterten Erkundungen, Kampf-Features und kreativen Mode-Optionen.

Infinity Nikkis Blue Tears Season

Infinity Nikki, das offene Welt-Dress-Up-Abenteuer, erreicht seinen ersten Geburtstag, und macht gleich einen großen Schritt nach vorn. Mit dem Update Version 2.0: Terra’s Call dürfen Spieler jetzt eine komplett überarbeitete Miraland erleben, inklusive der brandneuen Region Itzaland.

Wer dachte, das Spiel sei bisher nur hübsch anzusehen, bekommt nun deutlich mehr Freiheit beim Erkunden, Kämpfen und Story-Erleben.

Miraland neu entdecken

Das Herzstück von Version 2.0 ist Miraland selbst. Dichte Dschungel, verlassene Ruinen und eine Vielzahl neuer Mechaniken machen die Welt spürbar lebendig. Spieler können gigantische Gegner erklimmen, mit Seilwinden neue Areale erreichen oder dank Low-Gravity-Movement bisher unerreichbare Höhen erklimmen.

Auch das Kampfsystem wurde erweitert. Die Einführung von Bogenschießen mit Begleitern und anpassbarer Energie erlaubt strategischere Kämpfe, die sich weniger repetitiv anfühlen. Kleine Details wie singende Pilze oder schwebende Schnecken verleihen der Welt eine verspielte Note, ohne dass sie albern wirkt.

Kreativität, Freiheit und Community im Vordergrund

Neben Gameplay-Features legt Infinity Nikki 2.0 den Fokus auf Selbstausdruck. Alle Haupt- und Nebenstorys sind frei zugänglich, sodass Spieler die narrative Tiefe selbst bestimmen können. Neue Mode-Sets, darunter exklusive Jubiläums- und Geburtstags-Outfits, unterstreichen die Kombination aus Gameplay und Stil, ein Kernaspekt, der das Spiel in seiner Community so beliebt gemacht hat.

Lead Designer Douhu betont, dass die Erweiterung das bisher Gelernte zusammenfasst und gleichzeitig Raum für zukünftige Entwicklungen lässt.

Für alle, die bereits seit dem Start dabei sind, ist Terra’s Call ein würdiger Meilenstein. Für Neueinsteiger bietet sich ein offenes, zugängliches Abenteuer voller kreativer Optionen. Wer Miraland schon einmal erlebt hat, wird überrascht sein, wie lebendig und vielfältig die Welt mit Version 2.0 geworden ist.

