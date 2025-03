Infinity Nikki: Update 1.4 bringt Karneval, Magie und neue Outfits

Infold Games hat offiziell das kommende Update Version 1.4 für Infinity Nikki enthüllt. Spieler dürfen sich auf ein spektakuläres neues Kapitel mit frischen Inhalten, aufregenden Events und einer packenden Story freuen. Die Highlights des Updates haben wir hier zusammengefasst.

Version 1.4: Revelry Season – Eine Party wie keine andere

Am 26. März beginnt die Revelry Season, und mit ihr steigt die Wish Carnival Party – ein Fest voller Magie und Geheimnisse. Das Herzstück der Feierlichkeiten ist die legendäre Karnevalsmaske, die nur vom Karnevalskönig getragen werden darf. Nikki und ihr Begleiter Momo nehmen euch mit auf ein farbenfrohes Spektakel auf der schwimmenden Wunschinsel. Dort entfaltet sich eine neue Interpretation der Insel, in der die Feengeister die Fantasie beflügeln und eine Welt voller Wunder erschaffen.

Infold Games hatte zudem einen denkwürdigen Auftritt auf der Game Developers Conference (GDC). Kentaro Tominaga, Assistant Director von Infinity Nikki, hielt eine inspirierende Rede darüber, wie Leveldesign-Anfänger in die komplexe Entwicklung eines Spiels eingeführt werden können. Dabei wurden spannende Einblicke in die Arbeit des Teams gewährt:

Brücken bauen: Mit maschineller Übersetzung, Dolmetschern und gezielten Meetings wurde die Kommunikation zwischen japanischen und in Shanghai ansässigen Entwicklern optimiert.

Neue Designer fördern: Die Neulinge wurden ermutigt, Fragen zu stellen, Annahmen zu hinterfragen und Designentscheidungen aktiv mitzugestalten.

Feedback-Repository: Ein strukturiertes System ermöglichte es dem Team, wichtige Designdiskussionen zu dokumentieren und künftige Entscheidungen darauf aufzubauen.

Iterative Verbesserung: Die Momo-Suche wurde basierend auf Spieltests optimiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, ohne das immersive Erlebnis zu stören.

Für alle, die den Vortrag verpasst haben: Ab dem 5. April 2025 wird er im GDC Vault verfügbar sein.

Neue Outfits dürfen nicht fehlen

Kein Infinity Nikki-Update ohne stylische Outfits. Die Festtagssaison bringt eine Palette an neuen Looks mit sich, darunter zwei zeitlich begrenzte Resonanz-Outfits und vier kostenlose Outfits, die über das Event und den Heartfelt Gifts Store freigeschaltet werden können:

Schwimmende Blüten

Momo-Regen

Fruchtiger Wunsch

Kindheitsmomente

Wer wird wohl der Karnevalskönig? Zeit, es herauszufinden!