Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai – Das ist der Story-Mode

Heute wirft Square Enix einen Blick auf den Story-Mode von Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai, das am 28. September erscheint.

Im Story-Modus bestreitet man nicht nur aufregende Kämpfe, sondern kann der Geschichte von The Adventure of Dai auch mit Einzelbildern und Sequenzen folgen, die bekannte Szenen aus dem Anime wiedergeben. Je weiter man im Story-Modus vorankommt, desto härter werden die Kämpfe gegen die Dunkle Armee. Optional gibt es einen reinen Story-Mode, in dem man sich mehr auf die Geschichte des Action-Adventures konzentrieren kann.

Um die schwersten Kämpfe gegen die Dunkle Armee zu überstehen, müssen die vier Helden durch die Bande zwischen ihnen mittels der Bunderinnerungen-Mechanik verstärken. Diese zeigen berühmte Szenen aus dem Manga DRAGON QUEST The Adventure of Dai und können im Training der Schüler Avans eingesetzt werden, während man weitere beim Fortschreiten in der Geschichte und im Tempel der Erinnerungen erhält. Das Ausrüsten einer Bunderinnerung verbessert zudem die Fähigkeiten eines Charakters auf verschiedene Weise und mit dem Stufenaufstieg können Charaktere mehrere Erinnerungen gleichzeitig anlegen.

Zu den im Spiel zu sehenden Bundessouvenirs gehören u.a:

Kleiner Stolz:

Die Szene, in der Popp am Schloss Romos auf Krokodins Frage reagiert.

Diese Erinnerung erhöht die magischen Werte eines Charakters.

Verlangen nach dem Sieg:

Ein Zitat von Flazzard, das sein endgültiges Ziel, den Sieg um jeden Preis, zusammenfasst.

Diese Erinnerung erhöht die physische Angriffskraft eines Charakters.

Dais Lufthieb:

Diese Szene zeigt, wie Dai den „Lufthieb“, eine Technik aus Avans Schwerstil, einsetzt.

Diese Erinnerung erhöht den Schaden, den Fähigkeiten und der „Lufthieb“ selbst verursachen.

Die Gerechtigkeit als Feind:

Dieses Bild zeigt den Moment, in dem Hyunckel von der Gerechtigkeit enttäuscht wird und Hass sein Herz erfasst.

Dies ist eine hochstufige Erinnerung, die die HP und Verteidigung eines Charakters erhöht und diesen zäher macht.

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch und PC.