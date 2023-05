Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai Release bestätigt

Square Enix veröffentlicht im September Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai, das für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch unf PC erhälttlich sein wird. Damit erleben die Spieler die Geschichte der spannenden Anime-Serie “The Adventure of Dai” in einem Action-Rollenspiel, das dem Zeichenstil der Anime- und Manga-Serie treu bleibt.

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai bietet zwei Spielmodi – den Story-Modus und den Tempel der Erinnerungen-Modus. Während der Story-Modus einen klassischen Storyverlauf bietet, können die Spieler im Tempel der Erinnerungen-Modus ein sich veränderndes Labyrinth bestreiten, das sich bei jedem Durchspielen anpasst. Durch das Besiegen verschiedener Monster im Labyrinth können aufregende Belohnungen gewonnen werden, die dabei helfen, die mächtigen Gegner im Inneren des Tempels zu besiegen.

Zudem können die Spieler seltene Accessoires sammeln und ausrüsten, die als Bund-Erinnerungen bekannt sind und die Fähigkeiten und Werte des jeweiligen Charakters weiter verbessern. Außerdem werden jedes Mal, wenn eine Bund-Erinnerung freigeschaltet wird, Szenen aus dem Original-Manga gezeigt. Bund-Erinnerungen können auch durch das Erforschen des sich ständig verändernden Tempels der Erinnerungen verbessert werden.

Die Vorbestellungen zu Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai sind ab sofort möglich, auch als Digital Deluxe Edition, die das vollständige Spiel sowie die folgenden Bonusgegenstände enthält:

Popps Spezialkleidung „Legendärer Magier“

Maams Spezialkleidung „Legendäre Kampfmönchin“ und „Legendäre Kampfkünstlerin“

Hyunckels Spezialkleidung „Legendärer Schwertkämpfer“ und „Legendärer Krieger“

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai erscheint am 28. September 2023.