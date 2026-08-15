Injustice 2 knackt die 9-Millionen-Marke: Weg frei für Injustice 3?

Über neun Millionen verkaufte Einheiten von „Injustice 2“ stehen mittlerweile in den Büchern von NetherRealm Studios. Diese Zahl droppte Boss Ed Boon ganz nebenbei auf Bluesky als Antwort auf eine Fanfrage zu den Verkäufen des DC-Prüglers.

Starke Zahlen als Argument für die Fortsetzung

Damit zieht „Injustice 2“ fast gleich auf mit den hauseigenen Schwergewichten der Mortal Kombat-Reihe. Ein DC-Fighting-Game, das sich über die Jahre so konstant verkauft, ist im Prüfspiel-Genre eine absolute Seltenheit. Das gibt der Community recht, die seit Monaten einen Nachfolger fordert.

Warner Bros. kämpft in der Gaming-Sparte aktuell an mehreren Fronten um Erfolge. Nach dem Launch von „Mortal Kombat 1“ hüllt sich das Studio zu kommenden Projekten in Schweigen, doch die Gerüchteküche brodelt ununterbrochen. „Injustice 3“ als nächstes großes Projekt wäre kaufmännisch der einzig logische Schritt.

Since we released Injustice 2, it has sold over 9 million copies worldwide. — Ed Boon (@noobde.bsky.social) 2026-08-11T03:32:08.444Z

Passt ein Injustice 3 überhaupt noch in die neue DC-Krise?

Genau hier liegt die Crux. Warner Bros. steckt mitten im großen DC-Umbau unter James Gunn. Alles soll vernetzt sein, Filme, Serien und eben auch Videospiele. Injustice passt da eigentlich überhaupt nicht rein. Es ist düster, verzerrt und erzählt eine Elseworlds-Story, in der Superman zum faschistischen Diktator wird. Gunn will Synergien für sein neues Universum.

Andererseits ist die DC-Marke im Gaming nach dem Suicide Squad-Debakel schwer angeschlagen. Genau jetzt ein isoliertes, kompromissloses Beat ‚em Up zu bringen, könnte die Rettung sein. Scheiß auf den Kanon-Zwang, solange das Gameplay sitzt.

Warum das für uns Gamer wichtig ist

Ein drittes Injustice liefert genau das, was Fighting-Game-Fans nach dem durchwachsenen Support vieler aktueller Genre-Vertreter brauchen. NetherRealm versteht es wie kaum ein anderes Studio, cineastische Story-Kampagnen mit tiefgängigen Mechaniken zu verbinden. Ein Reboot des DC-Universums auf der Kinoleinwand schreit förmlich nach einem frischen Injustice-Kader.

Die Verkaufszahlen zeigen deutlich, dass die Marke kein Nischenprodukt ist. Die Nachfrage ist da. Warner Bros. muss jetzt liefern.

Die 9 Millionen verkauften Einheiten sind ein massives Zeichen. NetherRealm hat das Fundament gelegt und die Spielerschaft wartet. Wenn das Studio die richtige Lehre aus dem Feedback zu Mortal Kombat 1 zieht, steht uns ein brennheißer Beat ‚em Up-Kandidat bevor.

Würdet ihr ein „Injustice 3“ einem neuen Mortal Kombat vorziehen oder ist die DC-Luft für euch erst einmal raus?