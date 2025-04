Injustice 3 in Sicht? Fans hoffen, und das zurecht

Acht Jahre. So lange ist es her, seit Injustice 2 die Bildschirme eroberte. Und wer gedacht hatte, dass NetherRealm Studios in gewohnter Manier nach Mortal Kombat 11 den nächsten Schlagabtausch im DC-Universum liefern würde, wurde bitter enttäuscht. Stattdessen schoben die Entwickler mit Mortal Kombat 1 ein weiteres Reboot hinterher – und das mit gemischtem Echo. Verkaufszahlen? Meh. Fan-Resonanz? Ernüchternd. Und Injustice 3? Bislang nur ein Mythos.

Interessanter Injustice 3 Teaser

Doch jetzt flammt neue Hoffnung auf – ausgelöst durch niemand Geringeren als Ed Boon selbst. Der Mitbegründer von NetherRealm, bekannt für seine kryptischen Tweets und trolligen Posts, hat auf Instagram ein Bild gepostet, das die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Es zeigt klassische Arcade-Automaten – im Vordergrund Injustice, im Hintergrund Mortal Kombat. Dazu der Kommentar: „Vermisst sonst noch jemand Arcades?“

Das klingt harmlos. Fast nostalgisch. Aber Boon wäre nicht Boon, wenn nicht mehr dahinterstecken würde. Seine kryptischen Hinweise haben in der Vergangenheit schon öfter reale Ankündigungen vorbereitet – und die Positionierung der Automaten ist dabei kein Zufall. Dass Injustice im Vordergrund steht, während Mortal Kombat in den Schatten rückt, wird von Fans als subtile Botschaft verstanden: Der Fokus verschiebt sich. Und zwar zurück zu Injustice.

Deutet Ed Boon Injustice 3 an?

Es wäre höchste Zeit. Denn die klassische Release-Rotation – ein Mortal Kombat, dann ein Injustice – wurde zuletzt durchbrochen. Und mit der eher lauwarmen Rezeption von Mortal Kombat 1 scheint ein Kurswechsel nicht nur möglich, sondern notwendig. Ein frischer DC-Prügler könnte genau das sein, was NetherRealm jetzt braucht. Warner Bros. selbst betonte zuletzt, dass man dem DC-Franchise wieder mehr Beachtung schenken wolle – und das schließt Injustice möglicherweise mit ein.

Fans begeistert, aber wie immer gilt Vorsicht

Natürlich bleibt alles Spekulation. Boon liebt es, Erwartungen zu wecken – nur um sie dann genüsslich zu unterlaufen. Doch die Fans sind aufmerksam, hungrig und bereit. Ein kryptisches Instagram-Bild reicht, um die Foren mit Theorien zu fluten.

Ob das alles am Ende nur ein geschickt platzierter Troll war oder tatsächlich ein erster Hinweis auf Injustice 3, wird sich zeigen. Bis dahin bleibt nur eins: Warten. Und hoffen.

Was glaubt ihr – ist das endlich der Beginn der Injustice 3-Ära oder nur Boons neuester Streich? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare.