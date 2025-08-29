Injustice 3 – Superman verrät das wohl nächste große Projekt von NetherRealm

Manchmal braucht es keinen Trailer, um ein Spiel real werden zu lassen, nur ein beiläufiges Gespräch. Genau das ist jetzt bei Injustice 3 passiert. Fans berichten von einem Convention-Treffen mit George Newbern, der seit Jahren Superman seine Stimme leiht. Auf die Frage nach seiner Arbeit erwähnte er, dass er aktuell an Injustice 3 beteiligt sei. Kein kryptischer Teaser – einfach eine ehrliche Antwort.

Damit verdichtet sich das, was viele ohnehin erwartet haben: Nach dem Ende des Supports von Mortal Kombat 1 arbeitet NetherRealm offenbar wieder am Schwester-Franchise.

Ein gebrochener Rhythmus

Traditionell wechselte das Studio zwischen Mortal Kombat und Injustice. Doch nach Mortal Kombat 11 folgte nicht wie gewohnt der Sprung ins DC-Universum, sondern direkt ein zweiter Mortal Kombat-Titel. Viele fragten sich: Ist Injustice überhaupt noch ein Thema für NetherRealm?

Die Stimme von Superman persönlich deutet nun darauf hin, dass die Reihe nicht in der Versenkung verschwunden ist. Gerade nach dem umstrittenen Ende der letzten Mortal Kombat-Unterstützung dürfte ein Neustart im DC-Kosmos für frischen Schwung sorgen.

Injustice 3 wäre mehr als nur ein weiteres Prügelspiel. Die Serie hat sich mit ihrer eigenständigen Story, düsteren Inszenierung und ikonischen Figuren eine loyale Fanbase aufgebaut. Während andere Fighting Games vor allem im E-Sport-Kontext glänzen, bot Injustice schon immer eine cineastische Singleplayer-Erfahrung, die Comic-Fans und Genre-Neulinge gleichermaßen abholte.

Falls die Hinweise stimmen, könnten wir in den nächsten Monaten erste echte Ankündigungen erwarten. Spannend bleibt auch, ob NetherRealm diesmal auf Next-Gen-Exklusivität setzt und wie sich die Erfahrungen mit Mortal Kombat 1 auf das neue Projekt auswirken.

Ein Versprecher oder echte Bestätigung?

Noch ist Injustice 3 nicht offiziell angekündigt. Aber wenn die Stimme von Superman selbst so klar spricht, wie wahrscheinlich ist dann noch ein Irrtum? Die Community darf sich berechtigterweise Hoffnungen machen.

Die große Frage lautet: Hält NetherRealm diesmal wieder am alten Rhythmus fest – oder überrascht uns das Studio mit einem völlig neuen Ansatz für sein DC-Universum?