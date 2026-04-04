Insider warnt: „Viele sollten die PS5 Pro nicht kaufen“

Die Hardware-Branche liebt Superlative, doch die Realität der PS5 Pro ist ernüchternd. Ein bekannter Insider spricht nun das aus, was viele beim Blick auf das neue Preisschild ahnen: Ein Kauf ist für die breite Masse schlicht unvernünftig.

Die Botschaft ist unmissverständlich und lässt wenig Raum für Interpretationen. „Ehrlich gesagt sollten viele Leute die PS5 Pro wahrscheinlich nicht kaufen“, lautet das vernichtende Urteil des Insiders Moore’s Law Is Dead. Der Grund liegt in der fehlenden Relevanz für den alltäglichen Gebrauch, aber auch im aktuellen Zeitplan von PlayStation.

Wer erwartet, dass sich sein Spielerlebnis durch die neue Hardware fundamental transformiert, wird enttäuscht. Die PS5 Pro bietet keinen ausreichend großen Mehrwert gegenüber der Standard-Variante, um einen Neukauf zu rechtfertigen. Es ist ein Update der Nuancen, nicht der Revolutionen.

Besonders bestehende PS5-Besitzer stehen im Fokus der Kritik. Für sie gibt es kaum ein Argument, das die Investition stützt. Die klare Empfehlung lautet daher: „Wenn du bereits eine PS5 besitzt, würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, einfach abzuwarten.“

Die Preisfrage und das Ende der Fahnenstange

Die wirtschaftliche Komponente der neuen Konsole ist laut dem Insider der größte Stolperstein. 900 EUR für eine Spielkonsole muss man erst einmal haben. Der Performance-Sprung steht in einem krassen Missverhältnis zu den Anschaffungskosten. „Man muss sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, so viel Geld für das Upgrade auszugeben“, so der Insider weiter. Die Antwort fällt für Gelegenheitsspieler und selbst für engagierte Core-Gamer oft negativ aus.

Sony zielt hier auf eine winzige Nische ab. Die Konsole ergibt nur Sinn für Enthusiasten, die bereits ein High-End-Setup besitzen und Features wie PSSR 2 voll ausspielen können. Ein Aspekt, den viele gar nicht im Blick haben. Zu einer High-End-Konsole gehört mindestens ein High-End-TV, um auch das letzte Pixel beim Glühen am ganzen Körper zu spüren. Wer keinen 4K-Fernseher mit 120 Hz nutzt oder jede einzelne Raytracing-Spiegelung mit der Lupe sucht, bezahlt für Technik, die er niemals effektiv nutzen wird. „Die PS5 Pro ist eigentlich nur für Enthusiasten sinnvoll, die das bestmögliche Konsolenerlebnis suchen.“

Das Schreckgespenst PS6

Ein oft übersehener Faktor ist die Halbwertszeit dieser Zwischengeneration. Wer jetzt tief in die Tasche greift, investiert in eine Sackgasse. „Wir nähern uns der nächsten Generation bereits schneller, als man denkt“, warnt der Insider.

Die PlayStation 6 wirft bereits ihre Schatten voraus. Wer heute eine PS5 Pro kauft, muss damit rechnen, in relativ kurzer Zeit erneut von einer echten Next-Gen-Konsole überholt zu werden. Die Situation gleicht der Ära der PS4 Pro. Auch damals war das Basissystem für die Mehrheit vollkommen ausreichend: „Genau wie bei der PS4 Pro waren die meisten Leute mit dem Basismodell vollkommen zufrieden.“ Wer kein Geld zu verschenken hat, bleibt beim Standardmodell oder spart direkt für die Zukunft.

Die Analyse des Insiders trifft den wunden Punkt einer Branche, die hofft, dass Hardware-Gier über mathematische Vernunft siegt. Fast 900 EUR für ein Hardware-Pflaster auszugeben, während die PlayStation 6 bereits am Horizont erkennbar ist, grenzt an mutwillige Geldverbrennung. Selbst wenn die PS5 Pro auf dem Papier ihre Daseinsberechtigung als technisches Aushängeschild hat, bleibt sie im echten Leben eine teure Investition. Wer für marginal stabilere Frames und etwas schärfere Schatten ein kleines Vermögen opfert, hat die Kontrolle über seine Prioritäten verloren.