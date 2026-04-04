Insider warnt: „Viele sollten die PS5 Pro nicht kaufen“

Die Hardware-Branche liebt Superlative, doch die Realität der PS5 Pro ist ernüchternd. Ein bekannter Insider spricht nun das aus, was viele beim Blick auf das neue Preisschild ahnen: Ein Kauf ist für die breite Masse schlicht unvernünftig.
Die Botschaft ist unmissverständlich und lässt wenig Raum für Interpretationen. „Ehrlich gesagt sollten viele Leute die PS5 Pro wahrscheinlich nicht kaufen“, lautet das vernichtende Urteil des Insiders Moore’s Law Is Dead. Der Grund liegt in der fehlenden Relevanz für den alltäglichen Gebrauch, aber auch im aktuellen Zeitplan von PlayStation.
Wer erwartet, dass sich sein Spielerlebnis durch die neue Hardware fundamental transformiert, wird enttäuscht. Die PS5 Pro bietet keinen ausreichend großen Mehrwert gegenüber der Standard-Variante, um einen Neukauf zu rechtfertigen. Es ist ein Update der Nuancen, nicht der Revolutionen.
Besonders bestehende PS5-Besitzer stehen im Fokus der Kritik. Für sie gibt es kaum ein Argument, das die Investition stützt. Die klare Empfehlung lautet daher: „Wenn du bereits eine PS5 besitzt, würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, einfach abzuwarten.“
Die Preisfrage und das Ende der Fahnenstange
Die wirtschaftliche Komponente der neuen Konsole ist laut dem Insider der größte Stolperstein. 900 EUR für eine Spielkonsole muss man erst einmal haben. Der Performance-Sprung steht in einem krassen Missverhältnis zu den Anschaffungskosten. „Man muss sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, so viel Geld für das Upgrade auszugeben“, so der Insider weiter. Die Antwort fällt für Gelegenheitsspieler und selbst für engagierte Core-Gamer oft negativ aus.
Sony zielt hier auf eine winzige Nische ab. Die Konsole ergibt nur Sinn für Enthusiasten, die bereits ein High-End-Setup besitzen und Features wie PSSR 2 voll ausspielen können. Ein Aspekt, den viele gar nicht im Blick haben. Zu einer High-End-Konsole gehört mindestens ein High-End-TV, um auch das letzte Pixel beim Glühen am ganzen Körper zu spüren. Wer keinen 4K-Fernseher mit 120 Hz nutzt oder jede einzelne Raytracing-Spiegelung mit der Lupe sucht, bezahlt für Technik, die er niemals effektiv nutzen wird. „Die PS5 Pro ist eigentlich nur für Enthusiasten sinnvoll, die das bestmögliche Konsolenerlebnis suchen.“
Das Schreckgespenst PS6
Ein oft übersehener Faktor ist die Halbwertszeit dieser Zwischengeneration. Wer jetzt tief in die Tasche greift, investiert in eine Sackgasse. „Wir nähern uns der nächsten Generation bereits schneller, als man denkt“, warnt der Insider.
Die PlayStation 6 wirft bereits ihre Schatten voraus. Wer heute eine PS5 Pro kauft, muss damit rechnen, in relativ kurzer Zeit erneut von einer echten Next-Gen-Konsole überholt zu werden. Die Situation gleicht der Ära der PS4 Pro. Auch damals war das Basissystem für die Mehrheit vollkommen ausreichend: „Genau wie bei der PS4 Pro waren die meisten Leute mit dem Basismodell vollkommen zufrieden.“ Wer kein Geld zu verschenken hat, bleibt beim Standardmodell oder spart direkt für die Zukunft.
Die Analyse des Insiders trifft den wunden Punkt einer Branche, die hofft, dass Hardware-Gier über mathematische Vernunft siegt. Fast 900 EUR für ein Hardware-Pflaster auszugeben, während die PlayStation 6 bereits am Horizont erkennbar ist, grenzt an mutwillige Geldverbrennung. Selbst wenn die PS5 Pro auf dem Papier ihre Daseinsberechtigung als technisches Aushängeschild hat, bleibt sie im echten Leben eine teure Investition. Wer für marginal stabilere Frames und etwas schärfere Schatten ein kleines Vermögen opfert, hat die Kontrolle über seine Prioritäten verloren.
Wer kauft die denn für 900€
zuletzt im MM unter 700…
Da die PS 6 ohne Laufwerk angekündigt wurde,wird die PS 5 Pro meine letzte Playstation sein.
Nuancen 😂😂😂
Weder noch….viel zu überteuert Sony spinnt langsam. Habe mir die Digitale Edition der Ps5 damals zum Release geholt, und war gemischter Gefühle. Aber das was Sony jetzt macht bewegt mich definitiv dazu, zu sagen das dies meine letzte Sony Konsole war. Diesen Wucher unterstütze ich nicht mehr, Dan doch lieber weiterhin Nintendo. Sicherlich sind die auch teurer geworden, aber immernoch im Rahmen. 1000Euronen für ne Konsole finde ich einfach abgehoben, da die technischen Spezifikationen und Sprünge auch nicht mehr so beeindruckend sind, wie zu Zeiten des N64 oder der PS2
sorry aber warum? warum um alles in der welt hast du gedacht, es wäre schlau sich die digital edition zu kaufen? es war doch von anfang an klar, wo die reise hingeht. immer weniger spiele, immer teurerer preise und durch das fehlen eines laufwerks 0 chance an gebrauchte günstige oder neue spiele über z.b. verschiedene shops zu kommen. eine only-digital konsole ist die absoulte knechtschaft und man ist dem hersteller in allen punkten ausgeliefert. natürlich ist alles teurer geworden, natürlich nutzt man inlfation, ukraine krieg, corona, ein sack reis der umfällt etc. als begründung um alles zu verteuern und natürlich springt man der spinne freiwillig ins netzt, wenn man das spiel mit only-digital mitmacht, weil man 0 ausweichmöglichkeiten hat. das ganze wird mit der ps6 noch extremer… sony wird NICHT bei den 80 euro bleiben und es werden auch nicht schlagartig wesentlich mehr qualitative first party spiele… das elend spitzt sich eher zu
Meint ihr allen ernstes die PS6 wird billiger? Da kannst du auch mit 900+ rechnen. Ich bin mit meiner Pro super zufrieden durch das Grafik Upgrade doppelt.
ja das meinten einige. ich wurde für die kritik an der pro damals dumm angemacht. manche waren so ´´schlau´´ haben damit argumentiert, dass die pro eine liebhaberkonsole wäre und die normale ps6 dann natürlich günstiger wird… mit mehr leistung… klar *klatsch*
manche WOLLEN abgezogen werden…
Die PS6 wird, wegen denn Speicherpreisen, Kriese wohl erst 28/29 erscheinen. Man kann wenn man eine möchte ja sparen.
MZoomer Gamer Insider sind sich weitgehend einig daß die Ps 6 weiter für Ende 27 geplant ist. Eine Verschiebung würde wahrscheinlich noch um einiges mehr kosten
Thomas Walter, also soweit ich weis ende 2028.
oder wie ken kutaragi es damals sagte: „Unser Ziel mit der PlayStation 3 ist, dass die Leute zu sich selbst sagen: ‚Ich werde ein paar Stunden länger arbeiten, um mir eine kaufen zu können'“
schön, dass wir wieder dort angekommen sind und inzwischen sogar die user diese meinung teilen.
schade, dass ausser diesem aspekt halt alles andere besch** geworden ist, verglichen mit der ps3 generation 🙂
Kauf ich erst ein paar Wochen nach dem Release von GTA6. Bis dahin reicht meine PS3. 🤣
Ps6 pro oder ps7 mal schauen.
Ich hatte mir ne pro letzten November gekauft da war die bei einer Black week. Black Frida im Angebot.
Meine normale PS5 habe ich an eine meiner besten Freunde für 250 Euro verkauft inklusive 1 TB Speicher zusätzlich verbaut.
2 TB PS5 pro nutzbar 1,89 TB und eine 2 TV Stein reingepackt der 2,01 TB hat.
Reicht an Speicher
Hab die Pro für 650€ gekauft