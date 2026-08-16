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Insomniac-Director warnt vor Social-Media-Hass auf Marvel’s Wolverine

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Insomniac-Director James Stevenson warnt vor Social-Media-Hass auf Marvel’s Wolverine. Der Algorithmus gefährde die mentale Gesundheit der Entwickler.

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Kurz vor dem PS5-Release von „Marvel’s Wolverine“ sieht sich Insomniac Games einer Welle unfairer Online-Kritik ausgesetzt. Communications Director James Stevenson hinterfragt nun öffentlich die Präsenz der Entwickler auf Social-Media-Plattformen.

Insomniacs Communications Director James Stevenson stellt die Nutzung von X für Entwickler infrage, da der Plattform-Algorithmus gezielt Negativität verstärkt und damit die mentale Gesundheit der Angestellten belastet.

Der Shitstorm um Formeln und Nostalgie

Auf Social Media kursieren Memes, die Kampfszenen aus „Marvel’s Wolverine“ direkt mit Uralt-Titeln wie Ben 10 aus der PS2-Ära vergleichen. Vorgeworfen wird dem Action-Game fehlende Innovation. Stevenson bezeichnet den Zustand auf X als ununterbrochenen Ansturm, der in keiner Weise repräsentativ für das tatsächliche Spiel sei, von den Systemen der Plattform aber bevorzugt ausgespielt werde.

Wer das Ganze auseinandernimmt, sieht das eigentliche Muster. Die gezeigte Dynamik des Sentinel-Bosskampfs basiert auf etablierten Setpiece-Formeln — Standardkost für Cinematic-Action. Dass hier Vergleiche mit 20 Jahre alter Hardware gezückt werden, ist analytisch unhaltbar, bedient aber perfekt die Mechaniken von Plattformen, auf denen Outrage als Währung dient.

Strukturproblem der Plattformen

Die Frustration der Spieler entlädt sich derzeit an falschen Stellen. Neben genereller Ermüdung gegenüber dem klassischen Sony-Cinematic-Schema projizieren Teile der Community ihren allgemeinen Unmut über Markenentscheidungen direkt auf den Titel. Für Entwickler wird der direkte Austausch damit unbrauchbar.

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Für Spieler bedeutet diese Debatte schlicht: Social-Media-Clips ohne Kontext bieten null Aussagewert über das fertige Game. Insomniac liefert technisch saubere 60 FPS und ein kompromissloses Gore-System. Wer Gameplay anhand von Fünf-Sekunden-Memes auf X bewertet, lässt sich von einem Algorithmus steuern, statt Fakten zu analysieren.

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ericerule
16. August 2026 23:47

Gamer und Twitter sind Abschaum, das war schon immer so.. Die haben nix bis auf ihr nutzloses gaming.

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Unknown critic
16. August 2026 22:47

Wenn ich den Mist lese den der Typ von sich gibt wird mir schlecht.

„gezielt Negativität verstärkt und damit die mentale Gesundheit der Angestellten belastet.“

Wer gute Arbeit macht, hat nichts zu befürchten. Der asiatische Markt hat damit keine Probleme die Qualität ist besser und nicht mit Propaganda und Agendas getrieben „Heulsusen“ besetzt. DEI Consultanten wurden nachweislich für dieses Spiel für teures Geld beauftragt „Diversity und Akzeptanz“ einzubauen anstatt mehr Wert auf das Kampfsystem zu legen das gerade überall mit Memes zerissen wird. Wer solche Prioritäten bei der Entwicklung hat versteht immer noch nicht warum die „Mehrheit der Spieler“ denn es ist schon lange keine Minderheit mehr, genug von dem Mist hat und ihrer negativen Kritik breitflächig Luft macht. Genau deswegen boomen asiatische Spiele und machen Kasse während westliche Firmen pleite gehen und Leute entlassen.

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ericerule
16. August 2026 23:46
Reply to  Unknown critic

Was bist du denn, für ein niederer Clown? Soviel Bullshit du von dir gibst mir Agenda, dann Asia ist ja so toll blabla

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N7Dan
16. August 2026 18:58

Social Media ist ein gefährliches Instrument & der treibende Katalysator für das Entstehen von Geisteskrankheit & sozialer Einsamkeit.

Ein Blick auf die Wartelisten heutiger Psychiatrien sowohl im Erwachsenen- als auch im pädiatrischen Bereich genügt, um sich einen ersten Eindruck zu machen.

Finger weg.

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Cello
16. August 2026 17:54

Ich bin auch gegen dieses 0815 bashing, aber offensichtlich ist der Mainstream auch so zart geworden und Kritik ist einfach nicht mehr erwünscht. „ innovativonslosigkeit “ ist dann gleich Hass und Hetze.

Ich glaube inzwischen das sehr viele Menschen nur noch genervt und gelangweilt von Sony sind. Eventuell sollte man mal darüber nachdenken ob da nicht was dran ist.

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Crydog
16. August 2026 20:32
Reply to  Cello

Ne ist leichter es auf die gamer zu schieben und es als Hass und hetze zu betiteln dann braucht man sein eigenes Handeln nicht hinterfragen. Wenn die game es kritisieren ist es hass und hetze,wenn die gamer es nicht kaufen dann wird gesagt die gamer haben es nicht verstanden die Vision der entwickler oder man ihr seid schuld weil ihr die games nur noch im sale kauft oder ihr habt Vorurteile etc.
Aber das die games kein Innovation bieten,zu teuer geworden sind, mindestens fragwürdige Messages verbreiten oder verbugt sind,das hat dann natürlich nicht mit den entwicklern zu tun. Es sind immer die GAMER

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