Insomniac-Director warnt vor Social-Media-Hass auf Marvel’s Wolverine

Kurz vor dem PS5-Release von „Marvel’s Wolverine“ sieht sich Insomniac Games einer Welle unfairer Online-Kritik ausgesetzt. Communications Director James Stevenson hinterfragt nun öffentlich die Präsenz der Entwickler auf Social-Media-Plattformen.

Insomniacs Communications Director James Stevenson stellt die Nutzung von X für Entwickler infrage, da der Plattform-Algorithmus gezielt Negativität verstärkt und damit die mentale Gesundheit der Angestellten belastet.

Der Shitstorm um Formeln und Nostalgie

Auf Social Media kursieren Memes, die Kampfszenen aus „Marvel’s Wolverine“ direkt mit Uralt-Titeln wie Ben 10 aus der PS2-Ära vergleichen. Vorgeworfen wird dem Action-Game fehlende Innovation. Stevenson bezeichnet den Zustand auf X als ununterbrochenen Ansturm, der in keiner Weise repräsentativ für das tatsächliche Spiel sei, von den Systemen der Plattform aber bevorzugt ausgespielt werde.

Wer das Ganze auseinandernimmt, sieht das eigentliche Muster. Die gezeigte Dynamik des Sentinel-Bosskampfs basiert auf etablierten Setpiece-Formeln — Standardkost für Cinematic-Action. Dass hier Vergleiche mit 20 Jahre alter Hardware gezückt werden, ist analytisch unhaltbar, bedient aber perfekt die Mechaniken von Plattformen, auf denen Outrage als Währung dient.

I think the wild way this algorithm amplifies and forces negativity upon you has me reconsidering my philosophy on telling devs to look or post here.



It’s a relentless onslaught that I cannot believe is good for anyone’s mental health nor representative. — James Stevenson (@JamesStevenson) August 14, 2026

Strukturproblem der Plattformen

Die Frustration der Spieler entlädt sich derzeit an falschen Stellen. Neben genereller Ermüdung gegenüber dem klassischen Sony-Cinematic-Schema projizieren Teile der Community ihren allgemeinen Unmut über Markenentscheidungen direkt auf den Titel. Für Entwickler wird der direkte Austausch damit unbrauchbar.

Für Spieler bedeutet diese Debatte schlicht: Social-Media-Clips ohne Kontext bieten null Aussagewert über das fertige Game. Insomniac liefert technisch saubere 60 FPS und ein kompromissloses Gore-System. Wer Gameplay anhand von Fünf-Sekunden-Memes auf X bewertet, lässt sich von einem Algorithmus steuern, statt Fakten zu analysieren.