Insomniac Games arbeitet an Multiplayer-Projekt – Hinweise durch neue Stellenausschreibung

Insomniac Games, bekannt durch Blockbuster wie Marvel’s Spider-Man 2 und Ratchet & Clank, arbeitet offenbar an einem neuen Multiplayer-Spiel. Einen offiziellen Titel gibt es bislang nicht, doch eine neue Stellenausschreibung auf der Studio-Website gibt einige konkrete Einblicke in das Vorhaben – und bietet Raum für Spekulationen.

Die ausgeschriebene Stelle richtet sich an erfahrene Designer mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung – idealerweise im Bereich Missions- und Open-World-Design. Laut Beschreibung ist der zukünftige Mitarbeiter für die Entwicklung von Missionen und Spielinhalten verantwortlich, die sowohl im Singleplayer- als auch im Multiplayer-Modus funktionieren sollen. Dabei geht es nicht nur um Layouts und Kampfmechaniken, sondern auch um systemübergreifende Spielstruktur – von der ersten Idee bis zur finalen Implementierung.

Ein besonderer Fokus liegt auf der engen Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Art, Animation und Engineering. Ziel sei es, „abwechslungsreiche und fesselnde Missionserlebnisse“ zu gestalten, heißt es. Erwähnt werden außerdem Aufgaben wie Prototyping, Präsentation von Designideen, Usability-Tests und das kontinuierliche Feintuning des Spielerlebnisses.

Marvel, Resistance oder etwas völlig Neues?

Dass konkret von Multiplayer-Gameplay die Rede ist, lässt auf ein Projekt schließen, das sich klar von den bisherigen reinen Singleplayer-Titeln des Studios unterscheidet.

Die Community hat schnell begonnen, die möglichen Hintergründe der Ausschreibung zu diskutieren. Nach Spider-Man 2 und dem angekündigten Wolverine liegt ein weiteres Marvel-Spiel nahe – etwa mit Fokus auf die X-Men. Entsprechende Lizenzrechte sollen Insomniac bereits vor einiger Zeit erhalten haben.

Andere Stimmen bringen ein Comeback der Resistance-Reihe ins Gespräch – ein Franchise, das zuletzt auf der PS3 aktiv war und bis heute eine kleine, aber loyale Fangemeinde besitzt. Es gibt allerdings keine Beweise dafür und die Chancen auf eine Rückkehr sind bisher sehr gering, wenngleich zuletzt die Hoffnung auf ein Remaster aufkeimte. Bislang stützt sich alles auf die Stellenausschreibung, in der explizit weder ein Titel noch ein Genre genannt werden.

Konkrete Stellenausschreibung, unklare Spielausrichtung

Was bleibt, ist die Bestätigung: Insomniac Games arbeitet aktiv an einem Projekt mit Multiplayer-Komponenten. Ob dieses in einem bestehenden Universum angesiedelt ist oder eine neue Marke begründet, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Fakt ist: Die Anforderungen an das Design deuten auf ein ambitioniertes Projekt, das sowohl Storytelling als auch Gameplay für mehrere Spieler in den Fokus rückt.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt alles andere Spekulation – wenn auch auf Basis handfester Hinweise.