Insomniac hält offenbar am Venom-Spin-off fest, doch der Release ist unklar

Die Gerüchteküche um das eigenständige Venom-Spiel von Insomniac Games kocht erneut hoch. Laut Insiderberichten befindet sich der Symbiot weiterhin in Entwicklung, verfehlt seinen ursprünglichen Zeitplan jedoch deutlich.

Insomniac Games arbeitet trotz der Stille nach dem massiven Datenleak Ende 2023 weiter an einem eigenständigen Marvel’s Venom. Insider Nate the Hate bestätigt aktuell, dass das Projekt nach wie vor aktiv entwickelt wird. Ein Termin für die offizielle Ankündigung fehlt allerdings komplett.

Was der Leak verrät und wo das Spiel aktuell steht

Der ursprüngliche Leak zeigte einen klaren Fahrplan des Studios. Venom war intern für 2025 angesetzt, gefolgt von „Marvel’s Wolverine“ im Jahr 2026. Dieser Zeitplan ist hinfällig. Das Spiel orientiert sich laut den geleakten Dokumenten am Modell von „Spider-Man: Miles Morales“, mit einem Ein Budget von 120 Millionen Dollar und eine Spielzeit von etwa 8 bis 10 Stunden. Zwölf Hauptmissionen bildeten demnach das Gerüst. Eine kompakte Erfahrung und kein aufgeblähtes 50-Stunden-Epos.

Branchenkenner schätzten die Lage nach den Vorfällen im Studio aber neu ein. Zwischenzeitliche Gerüchte über eine Einstellung des Projekts räumte Branchenkenner Jason Schreier rasch aus dem Weg. Zudem deuteten verlässliche Quellen darauf hin, dass Eddie Brock als Host fungiert und optisch näher an den Comic-Vorlagen bleibt als die Version aus Spider-Man 2.

Die Frage ist: wann?

Sony steht vor einem Terminproblem. Das Zeitfenster für Ende 2027 erscheint realistisch, überschneidet sich dort allerdings möglicherweise mit anderen großen First-Party-Titeln wie Naughty Dogs neuem Projekt „Intergalactic“. Eine Doppelbelegung erfordert genaues Timing.

Die Formel eines fokussierten Zwischenkapitels hat schon bei Miles Morales hervorragend funktioniert. Das Gameplay mit den Symbiotenkräften bot bereits im Hauptspiel extrem viel Wucht. Ein reiner Fokus auf diese Mechanik ohne das Umschalten auf Peter oder Miles macht spielerisch absolut Sinn.

Das geplante Budget von 120 Millionen Dollar garantiert einen fokussierten Action-Happen ohne unnötigen Open-World-Ballast. Die Verschiebung hinter „Marvel’s Wolverine“ zeigt jedoch klar, dass Insomniac nach den Leaks seinen internen Takt komplett umwerfen musste.