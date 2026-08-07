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Insomniac überarbeitet den „Fresh Start“-Anzug in Marvel’s Spider-Man 2 nach Fan-Kritik

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Insomniac Games reagiert auf die Fan-Kritik: Marvel's Spider-Man 2 erhält ein Update für den Fresh Start Suit mit besseren Farben und Kampfspuren.

Marvel Spider Man 2 Pssr 2

Nach heftiger Kritik aus der Community hat Entwickler Insomniac Games einen neuen Patch für „Marvel’s Spider-Man 2“ veröffentlicht. Der kostenlose „Fresh Start“-Suit aus dem Kinofilm Brand New Day bekommt angepasste Farben, überarbeitete Materialien und echte Kampfspuren verpasst.

Insomniac Games hat den gratis „Fresh Start“-Anzug per Patch v1.005.001 in Marvel’s Spider-Man 2 überarbeitet.

Was sich am Suit verändert hat

Fans beschwerten sich direkt nach dem Release über Abweichungen zur Filmvorlage und fehlende Abnutzungseffekte. Plastiklook statt Stoff. Keinerlei Schrammen nach harten Kämpfen. Das passte schlicht nicht zum restlichen Kleiderschrank im Spiel. Insomniac hat zugehört. Der neue Patch schraubt an den Farbtönen, passt die Texturen an das Vorbild aus dem Kino an und lässt den Suit im Kampf endlich mitleiden. Sie liefern nach.

Trotz der schnellen Reaktion gibt es weiterhin Diskussionen auf Reddit und X. Den einen ist das Blau nach wie vor einen Ticken zu hell, andere verlangen noch mehr Faltenwurf im Stoff. Allen recht machen kann man es bekanntlich nie. Dennoch zeigt die Aktion, dass Feedback bei Insomniac nicht im digitalen Mülleimer landet.

Kein riesiges Inhalts-Update, aber ein vorbildliches Signal an die Community. Der Anzug sieht spürbar besser aus als bei seinem Release. Punkt.

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Passt der überarbeitete „Fresh Start“-Anzug jetzt für euch oder greift ihr im Spiel weiterhin lieber zum klassischen Comic-Suit?

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