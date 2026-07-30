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Intergalactic: Sprengt Naughty Dogs Sci-Fi-Epos die 600-Millionen-Dollar-Grenze?

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Eine Verschiebung von Intergalactic auf 2028 könnte Naughty Dog über 600 Millionen Dollar kosten. Insider enthüllen die extremen Entwicklungskosten.

Intergalactic The Heretic Prophet 1

Eine Verschiebung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auf das Jahr 2028 könnte die Entwicklungskosten des Titels auf über 600 Millionen Dollar treiben. Grund dafür sind extrem hohe Betriebskosten am Studio-Standort Los Angeles und langjährige Entwicklungszyklen.

Ein Release nach 2027, wie jüngst angedeutet, ist für Naughty Dog finanziell kaum noch tragbar. Der Insider Reece „Kiwi Talkz“ Reilly rechnet vor, dass eine Verschiebung des 2024 angekündigten Sci-Fi-Epos „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auf 2028 das Gesamtbudget auf über 600 Millionen Dollar katapultieren würde. Das frisst jeden potenziellen Gewinn auf und macht das Projekt für Sony zum Hochrisiko.

Extremes Budget im L.A.-Hotspot

Rund 250 Entwickler arbeiten seit Jahren an der neuen Marke. Ein Studio-Standort wie Los Angeles kostet durch hohe Gehälter, Zusatzleistungen, Mieten und IT-Infrastruktur gewaltige Summen. Zählt man externes Outsourcing und globales Marketing hinzu, liegt das aktuelle Zielbudget für einen Launch im Jahr 2027 bereits bei geschätzten 400 bis 500 Millionen Dollar. Jeder weitere Entwicklungsmonat verbrennt Millionen. Ein zusätzliches Jahr ruiniert die Bilanz komplett.

Dieser finanzielle Druck betrifft uns als Community direkt. Wer 600 Millionen Dollar einspielen muss, um überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben, meidet jedes Experiment im Spieldesign. Statt mutiger Gameplay-Mechaniken droht ein durchgestylter, aber extrem vorsichtiger Blockbuster für die breite Masse. Naughty Dog hat seit 2020 kein komplett neues Spiel mehr auf den Markt gebracht. Das Studio steht mit dem Rücken zur Wand und hat Berichten zufolge nicht mehr denselben Freifahrtschein wie noch vor 10 Jahren. Naughty Dog muss langsam liefern.

Die Zahlen klingen gigantisch, spiegeln aber das Problem moderner AAA-Produktionen wider. Eine weitere Verzögerung schadet nicht nur der Profitabilität von Sony, sondern hemmt auch die kreative Freiheit des gesamten Studios. Der Druck auf Neil Druckmann war noch nie so hoch.

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