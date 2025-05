Intergalactic: The Heretic Prophet – Coaching gegen Online-Belästigung

Wenn man an Sci-Fi denkt, erwartet man Raumschiffe, Laserkanonen und fremde Planeten. Was man nicht erwartet: dass ein Videospiel-Protagonist schon vor dem Release seines Spiels Zielscheibe toxischer Online-Kommentare wird. Doch genau das erlebt derzeit Tati Gabrielle, Hauptdarstellerin von Naughty Dogs kommendem Titel Intergalactic: The Heretic Prophet. Und sie ist nicht allein.

Hass im Netz: Wie Naughty Dog „seine Stars“ schützt

In einem offenen Interview mit Entertainment Weekly enthüllt Gabrielle, wie sie auf diese Schattenseite des Ruhms vorbereitet wurde – von niemand Geringerem als Naughty Dog-Veteran Neil Druckmann. Der Regisseur, bekannt für emotionale Schwergewichte wie The Last of Us, sei für sie nicht nur kreativer Kopf, sondern auch Coach und Verbündeter im Umgang mit digitaler Feindseligkeit gewesen.

„Neil hat mich geschult“, so Gabrielle. „Ich kenne Troys Erfahrung, ich kenne Ashleys Erfahrung … ich kenne Laura Baileys Erfahrung.“ Sie bezieht sich auf Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey – allesamt Ziel massiver Online-Anfeindungen nach ihren Rollen in The Last of Us Part II.

Gabrielle, die als schwarze Schauspielerin mit rasiertem Kopf ohnehin schon mit Stereotypen bricht, beschreibt, wie schnell sich positives Feedback in Hass verwandeln kann. Doch Druckmanns Rat blieb klar: „Ignorier es. Egal, was passiert, du und ich, wir werden etwas Schönes schaffen.“

Intergalactic – Sci-Fi mit Seele und Statement

Und das scheint das Ziel: Intergalactic: The Heretic Prophet ist nicht nur ein Sci-Fi-Abenteuer mit Porsche-Raumschiffen und einem Soundtrack von Trent Reznor & Atticus Ross. Es ist auch ein Spiel über Glauben – nicht nur religiös, sondern auch persönlich und gesellschaftlich. Gabrielle: „Glaube bedeutet: Was sind deine Überzeugungen? Worauf hoffst du? Was ist dein Grund aufzuwachen?“

Diese Tiefe ist kein Zufall. Druckmann kündigte bereits an, dass Naughty Dog weiter narrative Schwergewichte schaffen will – nicht zwangsläufig The Last of Us, aber mit derselben emotionalen Gravitas. Spiele, die herausfordern, berühren – und manchmal auch triggern.

So wird Intergalactic: The Heretic Prophet wohl mehr als nur ein Spiel. Es wird ein Statement – gegen Hass, für Vielfalt. Und ein neuer Beweis, dass Gaming mehr sein kann als nur Unterhaltung.