Intergalactic: The Heretic Prophet – Die Schattenseite einer verfrühten Ankündigung

Fünf Jahre sind vergangen, seit Naughty Dog mit „The Last of Us Part 2“ sein letztes großes Spiel veröffentlichte. Seitdem wurden die beiden The Last of Us-Spiele mehrfach neu aufgelegt, sowohl für verschiedene Konsolengenerationen als auch für den PC. Ein großes Multiplayer-Projekt, „The Last of Us Online“, sollte zwischenzeitlich erscheinen, wurde jedoch 2023 eingestellt. Nun steht mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ein neues, ambitioniertes Projekt in den Startlöchern – doch wie schnell wird es wirklich erscheinen?

Eine späte Reise ins All

Das von Neil Druckmann geleitete A-Team von Naughty Dog arbeitet seit 2020 an „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Es handelt sich dabei um die erste neue IP des Studios seit The Last of Us (2013) und erzählt eine Retrofuture-Sci-Fi-Geschichte mit einem hochkarätigen Ensemble aus Gaming- und TV-Stars. Druckmann selbst hatte einst erklärt, keine Spiele mehr lange vor ihrer Veröffentlichung anzukündigen – weshalb viele annahmen, dass „Intergalactic“ 2026 erscheinen könnte.

Doch laut Bloomberg-Reporter Jason Schreier wird es wohl nicht so kommen. In einem Beitrag auf ResetEra erklärte der Journalist, dass das Spiel definitiv nicht 2026 erscheint. Dies könnte bedeuten, dass zwischen „The Last of Us Part 2“ und „Intergalactic“ ganze sieben Jahre liegen. Sollte es gar erst 2027 oder später erscheinen, steht eine weitere Frage im Raum: Erscheint es überhaupt noch für die PS5 oder ist es schon ein Titel für die PS6?

Ein weiteres Beispiel für verfrühte Ankündigungen?

Die Ankündigung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ könnte mehr Schaden als Nutzen bringen. Nachdem das The Last of Us-Multiplayer-Projekt gescheitert ist, musste Naughty Dog etwas liefern, um seine Stellung in der aktuellen Konsolengeneration zu stärken. Doch eine so frühe Enthüllung kann problematisch sein.

Zum einen entsteht dadurch ein langer Zeitraum für Spekulationen, in dem unrealistische Erwartungen geschürt werden. Man sieht es bereits jetzt, wo wild über das mögliche Release-Datum fabuliert wird. Zum anderen gibt das Studio selbst zu, dass sich das Spiel im Laufe der Entwicklung noch stark verändern könnte. Was heute als großes Sci-Fi-Epos beworben wird, könnte am Ende ein ganz anderes Spiel sein – was Fans, die sich auf bestimmte Inhalte freuen, vor den Kopf stoßen könnte.

Was wissen wir über das Spiel?

Bisher sind nur wenige Details zu „Intergalactic“ bekannt. Die Geschichte dreht sich um einen Kopfgeldjäger, der auf einem verlassenen Planeten strandet, dessen einst religiöse Gesellschaft ins Dunkel gestürzt wurde. Die Aufgabe des Protagonisten: herausfinden, was passiert ist, um einen Weg zur Flucht zu finden. Die Prämisse klingt spannend und verspricht eine originelle Geschichte, wie man sie von Naughty Dog gewohnt ist.

Doch wann können wir wirklich damit rechnen? Derzeit ist nicht einmal sicher, ob wir noch dieses Jahr Gameplay-Material zu Gesicht bekommen. Sollte das Spiel erst 2027 oder später erscheinen, könnte es bis dahin schon von ganz anderen Spielen überschattet werden. Naughty Dog muss sich also gut überlegen, wie es die Erwartungen in den kommenden Jahren steuert. Denn eine frühe Ankündigung allein sorgt nicht dafür, dass ein Spiel am Ende ein Erfolg wird.

Wie seht ihr das?