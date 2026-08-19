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Intergalactic: The Heretic Prophet droht laut Ex-Entwickler am eigenen Scope zu scheitern

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Intergalactic: The Heretic Prophet leidet unter zu langen Entwicklungszeiten. Ex-Designer Benson Russell fordert Streichungen gegen Scope Creep bei Naughty Dog.

Tati Gabrielle Intergalactic

Entwickler-Veteran Benson Russell warnt Naughty Dog vor unkontrolliertem Scope Creep bei ihrem Sci-Fi-Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Eine sechsjährige Entwicklungszeit ohne Release-Termin zeigt die strukturellen Probleme der PlayStation-Studios auf.

Naughty Dog hat für die PS5 bisher keine einzige neue IP abgeliefert. Was Fans auf dem Bildschirm sehen, sind Aufgüsse und Remakes, während die Entwicklungszeiten für ein echtes Hauptwerk mittlerweile die Sechs-Jahres-Marke überschreiten. Der ehemalige Naughty Dog-Designer Benson Russell bezeichnet diesen Zustand im Gespräch mit FRVR als nicht nachhaltig.

Scope Creep bremst die PS5-Pipeline

Das Problem liegt nicht in fehlendem Budget, sondern in fehlender Priorisierung. Russell zieht eine direkte Parallele zu „The Last of Us Part II“. Damals versuchte das Studio, eine präzise Narrativ-Struktur auf ein überladenes, aufgeblähtes Gameplay-Korsett zu stopfen. Das Ergebnis: redundante Mechaniken, geblähte Nebenaufgaben und eine jahrelange Entwicklungs-Hölle.

Bei Intergalactic droht exakt dasselbe Muster. Ein neues Sci-Fi-Setting, gepaart mit Hack-and-Slash-Elementen, verlangt spielerische Präzision. Wenn ein Studio jedoch Jahre damit verbringt, ungenutzte Prototypen mitzuschleifen, anstatt das Kern-Gameplay festzuzurren, verfehlt es die Zielgerade. Sieben Jahre für ein Singleplayer-Projekt sind kein Qualitätsmerkmal. Es ist Planungsversagen.

Strategischer Stillstand für Hardware-Käufer

PlayStation-Betreiber haben ein Recht auf echten Software-Nachschub. Wenn Flaggschiff-Studios pro Konsolengeneration nur noch einen echten Titel fertigstellen, bricht die Wertschöpfungskette der Konsolenhardware ein. Russell fordert, Entwicklungszyklen von sieben auf fünf Jahre zu kürzen.

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Dafür braucht es ein klares Zielbild vom ersten Tag an. Kürzungen am Umfang sind kein Notfallplan, sondern Handwerk.

Ganz unrecht hat der Entwickler von Naughty Dog nicht. Berichten zufolge ist Sony intern ziemlich unglücklich über die Situation ihres Top-Studios, hält aber an dessen Vision fest – bis die Ergebnisse überzeugen oder eben nicht.

Für Spieler bedeutet das: Intergalactic: The Heretic Prophet ist technisch und inhaltlich ein Risikokandidat. Solange Naughty Dog den Fokus auf ungezähmten Umfang setzt, drohen weitere Verzögerungen. Wer wegen exklusiver AAA-Neuentwicklungen auf die PS5 gesetzt hat, muss sich weiter in Geduld üben.

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Dwayne Baltes
19. August 2026 14:30

Wurde halt wieder viel zu früh angekündigt

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Maxim Neumann
19. August 2026 13:48

Das Spiel habe ich fast vergessen.

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Robert Perschel
19. August 2026 14:07

Playstation ist am Ende

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Marcel Lunz
19. August 2026 14:12

Bei Naughty Dog mag es sicherlich ordentlich verbesserungspotential in den Prozessen geben, aber es wird immer wieder vergessen, dass sie in den letzten 7 Jahren nicht nur an Intergalactic gearbeitet haben.

Die hatten das TloU Multiplayer Game nahezu fertiggestellt und dann wurde es eingestellt.
Die haben sicherlich 3-4 Jahre für nichts gearbeitet. Absolut verschwendete Zeit und das geht überwiegend auf Sonys Nacken 🤷🏻‍♂️

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N7Dan
19. August 2026 15:33

So sehr ich dem Studio einen richtigen Mega-Hit 💯 wünsche, so sehr befürchte ich, dass unter Neil’s Leitung das Ding eher am gewählten Haarschnitt der Protagonistin (?!🧐) als am Scope scheitern könnte.

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Boris_mirhais
19. August 2026 16:38
Reply to  N7Dan

Wenn für dich der Haarschnitt der Protagonist:in eines Spiels dazu bewegt das Spiel nicht zu erwerben, so muss ich dich leider warnen. Da draußen gibt es ganz viele Menschen die sich Haare machen wie es ihnen gefällt.

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N7Dan
19. August 2026 16:47
Reply to  Boris_mirhais

Bereit für einen Kompromiss?

Solange ich versuche, diese bewusstseinserweiternde Erkenntnis zu verarbeiten (SPOILER: Da komme ich ganz sicher nicht hinterher . . . 😏), übst du dich in vernünftiger deutscher Rechtschreibung.

Abgemacht?

Melde dich gerne, wenn’s soweit ist.

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